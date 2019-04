Kendt ansigt overtager Look de Luxe: Vi ændrer ikke dens dna

Aabenraa: Det bliver et lokalt kendt ansigt, som bliver den nye ejer af Look de Luxe.

Henriette Rosenberg Brandt fra Happy Hunting har sammen med sin forretningspartner Christian Friis fra Haderslev købt modebutikken på Rådhusgade, som de overtager den 1. maj.

- Det bliver mega spændende. Vi brænder begge så meget for at drive butik, og vi elsker det, og derfor var det også ret hurtigt efter, at Look de Luxe blev sat til salg, at vi blev enige om, at det kunne være et interessant køb for os, fortæller Henriette Rosenberg Brandt.

Det, der tændte de to forretningspartnere var, at Look de Luxe har en helt anden profil end Happy Hunting. Og det kunne Henriette Rosenberg Brandt og Christian Friis se potentiale i.

- Vi går højt op i at videreføre den dna, der er i Look de Luxe. Der skal ikke være noget Happy Hunting her i butikken. For os er Look de Luxe en fed butik, som har mange førende og attraktive brands, og det er vigtigt, at de bliver i byen. Det er vigtigt for Aabenraa som handelsby og dermed også vigtigt for Happy Hunting, at Look de Luxe og de brands bliver i byen. For vi ville heller ikke være her, hvis ikke de andre butikker var her i byen. Derfor skal de to butikker heller ikke ligne hinanden, siger Henriette Rosenberg Brandt.