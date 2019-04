Kendt ægtepar overtager styringen af Sønderjyllands Forsamlingshus

- Jeg ser frem til, at vi får nogle gode år på Folkehjem, som er et vigtigt aktiv for Aabenraa og Sønderjylland, fortsætter han.

- Vi skal helt sikkert fortsætte med at drive Royal videre, og det er en god udfordring for os at stå med ansvaret begge steder, siger Frank Carstensen.

Gennem de seneste måneder har Folkehjems bestyrelse søgt efter en ny forpagter af den selvejende institution, der i folkemunde også kaldes Sønderjyllands Forsamlingshus. De sidste detaljer og underskrifter faldt på plads fredag, og det er nu en kendsgerning, at det bliver ægteparret Frank og Anette Carstensen, der også er forpagtere af Restaurant Royal, som skal stå for driften af restauration og kursusvirksomhed på Folkehjem.

Vi skal helt sikkert fortsætte med at drive Royal videre, og det er en god udfordring for os at stå med ansvaret begge steder.

Folkehjem er et stort forsamlingshus i Aabenraa, som blev erhvervet af Sprogforeningen i 1900.Folkehjems mest berømte lokaler er Kongesalen og Billedsalen. Billedsalen indeholder en unik samling af knap 60 portrætter af førende skikkelser i den nationale kamp. Folkehjem er hele Sønderjyllands forsamlingshus og et levende monument over den danske nationale kamp i Sønderjylland.

- Vi har oplevet at måtte sige nej til store selskaber på Royal. Dem kan vi nu tilbyde at holde festen på Folkehjem, siger Frank Carstensen, der sammen med sin kone har stået i spidsen for Royal i 15 år.

Anette og Frank Carstensen overtog nøglerne til Folkehjem fredag eftermiddag, og det første arrangement for dem er på tirsdag, hvor Region Syddanmark har booked et lokale og tropper op med 16 personer. Den dobbelte forpagterrolle betyder dog ikke, at der skal ansættes flere personer.

En glad borgmester

Formanden for Folkehjems bestyrelse er altid den siddende borgmester, og det var da også en tilfreds Thomas Andresen (V), der kunne præsentere det nye forpagterpar.

- Frank og Anette Carstensen er kendte i Aabenraa, så det her er et ønske-scenarie for mig. Vi er gået efter at få en sikker drift, og de nye forpagtere kommer med masser af erfaring, som kommer stedet til gavn, siger Thomas Andresen.

- Jeg er overbevist om, at det nye forpagterpar kommer til at værne om den historiske betydning, som Folkehjem har. Samtidig er jeg overbevist om, at forpagterparret er de rette til at være med til at udvikle Folkehjem til et kultursted, fortsætter borgmesteren.

Det kan Thomas Andresen godt regne med vil ske.

- Folkehjem bliver en fed udfordring for os. Det har en glimrende beliggenhed, og salene er også fantastiske. Vi er samtidig bevidste om, at Folkehjem har sin historie, som vi har stor respekt for, siger Frank Carstensen.

Anette og Frank Carstensen afløser Hanne Sennels, der siden 2012 har været bestyrer på Folkehjem. Hun blev tilbudt rollen som forpagter, men takkede nej.