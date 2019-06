Kendisser serverede - julemærkehjem jublede

Sønderhav: - Sikke dog en aften. Det var slet ikke til at falde i søvn bagefter.

Indehaveren af Restaurant Bind i Sønderhav vågnede træt op fredag morgen, men det var træt på den gode måde. Torsdagens velgørenhedsmiddag på restauranten indbragte nemlig ikke mindre end 604.719 kroner, som går til Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund.

Det er lidt mindre end sidste år, men det mindsker ikke glæden.

- Jeg er meget stolt over det indsamlede beløb, siger Pia Bind.

De mange penge stammer både fra auktionen af forskellige sponsorerede gaver under middagen, donationer fra forskellige virksomheder samt det beløb, som de 38 gæster betalte for mad og drikke.

Torben Ølholm var aftenen igennem en hårdtarbejdende auktionarius, og han sørgede blandt andet for, at et oliemaleri af kunstmaleren Adam Gabriel gik for 38.000 kroner, og i løbet af aftenen lavede han også en række skitser, der blev solgt for over 12.000 kroner.