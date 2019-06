- Der er nogle embeder, der sjældent bliver slået op, og det er tilfældet med stillingen i Skagen, siger Kristian Ditlev Jensen, der faktisk er lidt irriteret over, at stillingen i Skagen blev slået op netop nu.

Holbøl: I godt halvandet år har præst Kristian Ditlev Jensen, der også er kendt for sine egenskaber som forfatter og foredragsholder, stået på prædikestolen i Holbøl Kirke. Men nu er det slut. Kristian Ditlev Jensen har fået en præstestilling i Skagen, og det er en af den slags stillinger, som man bare skal søge.

Bente Thygesen Poulsen, formand for menighedsrådet i Holbøl Sogn

Vi er kede af at miste Kristian Ditlev Jensen, for han har holdt nogle fantastiske gudstjenester.

Turbulent periode

Opholdet i Holbøl var ikke lutter lagkage for Kristian Ditlev Jensen. I starten af august sidste år kulminerede en turbulent periode med, at samtlige medlemmer af menighedsrådet i Holbøl Sogn trådte tilbage. Årsagen var manglende tillid til Kristian Ditlev Jensen, men menighedsrådet har aldrig ønsket at uddybe, hvilke omstændigheder og oplevelser der førte til den drastiske beslutning.

Kristian Ditlev Jensen stod selv uforstående over for menighedsrådets dramatiske afgang, men det fik han rystet af sig.

Holbøl Sogn fik hurtigt et nyt menighedsråd, og her har samarbejdet ifølge Kristian Ditlev Jensen været gnidningsfrit.

- Bortset fra en turbulent periode har jeg haft en god tid i Holbøl. Det er et velfungerende menighedsråd, og folk er rigtig søde, siger Kristian Ditlev Jensen.

Formanden for menighedsrådet i Holbøl Sogn beklager, at det ikke blev til en længere periode med Kristian Ditlev Jensen som sognepræst.

- Vi er kede af at miste Kristian Ditlev Jensen, for han har holdt nogle fantastiske gudstjenester. Men vi respekterer selvfølgelig hans beslutning, siger Bente Thygesen Poulsen.

Kristian Ditlev Jensen stopper officielt som sognepræst i Holbøl den 31. juli, men allerede på søndag holder han sin sidste gudstjeneste i Holbøl Kirke.