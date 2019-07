Normalt plejer lokalhistorikeren Niels Chr. Nielsens klumme "Aabenraa i gamle dage" at blive bragt i Ugeavisen Aabenraa. I denne måned har vi valgt at flytte den over i JydskeVestkysten, da den handler om historien bag ringridningen, som finder sted i den kommende weekend. Klummen holder nu sommerferie og vender tilbage i Ugeavisen til august.

Så er vi igen nået til den tid på året, hvor den store årlige ringriderdyst skal afvikles i Aabenraa (den tidligere Amtsringridning). Jeg husker som knægt tilbage i 1950'erne, at det kostede entré (for voksne) at komme ind på pladsen, og jeg husker, at jeg sammen med mine forældre stod ved pladsens indgang og ventede på at rytterne i samlet optog forlod pladsen. Derefter blev der ikke længere opkrævet entré, og alle tivoliets "lyksaligheder" kunne derpå tages i anvendelse. Efter knap 60 år med gratis adgang, er der fra i år så igen indført entré for at komme ind på pladsen. De første sikre beviser på, hvornår ringridning kom til Aabenraa, stammer fra en kongeplade, dateret 1838 og som var en ringriderkonges værdighedstegn. Der eksisterer tillige et lille sanghæfte "Reiterlied für das Apenrader Ringreiter Corps" fra samme år, og som stadig er bevaret. Den lyder således: Frisch auf, Cammeraden, aufs Pferd, aufs Pferd Ins Feld, ins Freie geflogen. Nichts wird heut zum blutigen Kampfe das Schwerdt Vom legen, gesellet im fröhlichen Reigen Die Lanzen, zum lustigen Wettkampf ein

Tegning af en ridder fra middelalderen, som var forløberen for nutidens ringrider. Privatfoto

34 deltagere ved første ringridning Ringridning har sandsynligvis sit udspring i middelalderens "Ridderdyster," hvor der i fredstider blev afholdt ridderturneringer, - en turnering for at vedligeholde ridderens kampfærdigheder og fysik. Datidens turneringer gjaldt nok primært øvelse i våbenbrug med sværd og lanser, og hvor ringridningen var en af de mere fredelige og "selskabelige" discipliner. Søndag den 4. juli 1896 satte et halvt hundrede mænd hinanden stævne på udflugtsstedet "Cecilielyst," som lå i Tøndervejskvarteret i Aabenraa. Formålet var at stifte en selskabelig forening, der skulle vedligeholde samt styrke interessen for ringridning i Aabenraa. Foreningen fik navnet "Apenrader Kreis Ringreiter Verein". Den nystiftede forening lagde ud med den første ringriderfest i Aabenraa samme år med 34 deltagende ryttere og heste. Siden da har antallet af deltagere gennem årene svinget en del, helt op til 572 ryttere i 1980, hvor der var flest. Årets ringridning kan stadig samle aabenraaerne på festpladsen, hvor der er et stort udbud af fornøjelser for både ung og gammel både i det opstillede tivolis mange tilbud eller som deltager ved ringriderfrokosten i det store telt - eller for rigtig mange "bare at stå langs vejen og beundre det flotte rytteroptog ledsaget af de mange orkestre".

Da ringridningen var på sit højeste, deltog der 572 ryttere i 1980. Alle ryttere rider gennem byen i optog både lørdag og søndag til pladsen, hvor dysten foregår. Privatfoto

En ringridervits Jeg vil runde denne lille artikel af med en ringridervits: "Jønne havde været til ringriderfrokost i Aabenraa og var nu undervejs hjem. Det var et rigtigt møgvejr, og det havde regnet i fire dage fra morgen til aften - uafbrudt. Vejen var meget pløret, så Jønne gik helt ude ved grøftekanten. Pludselig ser han en splinterny ringriderkasket ude i pløret. Den synes han ikke skulle gå til spilde, så han vadede ud i mudderet og tog kasketten op. Men da så han, at der sad et hoved neden under kasketten. Jønne genkendte naboen og udbrød: "Do sedde ellers dyft æ dau, hva' Kedde." "Ja, hol æ snut, Jønne. Æ sidde dyfe end do troe, for æ æ te hest." Jeg ønsker alle mine læsere en god sommer.

Ringriderpladsen lå i 40'erne der, hvor Kongehøjskolen (den gamle Rugkobbelskole) ligger i dag. Privatfoto