Kend din kandidat: Lotte Rod vil have tre milliarder til børnene

Lotte Rod, Det Radikale Venstres spidskandidat i Sydjyllands Storkreds, er klar til eventuelle forhandlinger om et regeringsgrundlag med S. Hun vil have to milliarder kroner til en bedre normering i daginstitutionerne og en millard kroner til flere lærere i folkeskolen. Arkivfoto: Louise Koustrup / Ritzau Scanpix

Hun har allerede ét barn - og der er en toer på vej - så hun står selv lige midt i det. Radikale Lotte Rod, der er sit partis spidskandidat i Sydjyllands Storkreds, vil have bedre normeringer i daginstitutionerne og på lærersiden i folkeskolen.

Aabenraa: 12 ordførerskaber og sæde i otte udvalg. Der er meget, der står Lotte Rods navn på i Det Radikale Venstres folketingsgruppe, og sådan må det nødvendigvis være, når der er ganske få sæt skuldre at fordelene opgaverne på, som det har været virkeligheden siden valget for knap fire år siden. - Jeg kommer heller ikke lige meget alle steder. Der stor forskel på at være folketingsmedlem af en gruppe, hvor vi er otte, og så at være i ét af de store partier. Jeg elsker, at jeg får så meget indflydelse. Der er meget magt i at have ordførerskaber, for så er man den, der lægger linjen for partiet, siger den 33-årige Lotte Rod. Selv hvis hun ville, kunne hun ikke deltage i alle udvalgsmøder, og derfor må der prioriteres benhårdt. - Børn og undervisning er det vigtigste for mig, så dér bruger jeg klart mest tid, forklarer Lotte Rod, der er opstillet i Kolding Syd-kredsen og Vejle Syd-kredsen. Og bliver hun genvalgt grundlovsdag, er det ikke sådan, at hun drømmer om nye ordførerskaber i sin portefølje. Børn og undervisning er stadig førsteprioritet. - Det tager lang tid at skabe forandringer i politik. Det er én af de hårde erfaringer, jeg har gjort mig, efter at jeg kom i Folketinget, siger hun.

Vi skal have mere leg og mere nysgerrighed og have færre karakterer og færre test. De borgerlige politikere har brugt fire år på at ville lukke for internettet under eksaminer og indføre fraværsregler på gymnasierne, som bare fører helt i den forkerte retning. Lotte Rod (R), folketingsmedlem og -kandidat

Lotte Rod Praefke Hun er født den 10. juni 1985 i Aarhus, men er vokset op i Aabenraa, hvor hun har gået i tysk skole og efter et års skoleophold i Frankrig også blev student på Aabenraa Statsskole. Siden 2012 har hun været cand.scient.pol

Hun flyttede kortvarigt tilbage til det jyske, da hun var færdig med at læse på Københavns Universitet, men hun flyttede tilbage til hovedstaden for at være tættere på Christiansborg.

Hun er gift med Kenneth Praefke, der er journalist og økonomiredaktør på dagbladet Børsen.

Hun blev første gang valgt til Folketinget i september 2011, hvor De Radikale fik hele 17 mandater. Ved valget i juni 2015 fik partiet 8 mandater valgt ind.

Hun er De Radikales ordfører, når det gælder børn, Etisk Råd, familie, grundloven, indfødsret, psykiatri, retsområdet, sundhed, undervisning, ungdomsuddannelser, menneskerettigheder og vedrørende § 71-tilsynet.

Hun er opstillet i Kolding Syd-kredsen og Vejle Syd-kredsen i Sydjyllands Storkreds.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Hun kan lige være med til fordeling af posterne i sin folketingsgruppe, og eventuelle forhandlinger om et regeringsgrundlag, hvis hun bliver genvalgt, men kort efter går hun på barsel. Lotte Rod har termin med en datter i september. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

En intern sejr Samtidig handler politik ikke blot om at overbevise sine politiske modstandere om sine holdninger. Lotte Rod har haft et ønske om at flytte en del af De Radikales fokus fra videregående uddannelser til vores yngste medborgere, og hun mener faktisk, at dét, at det efter hendes mening er lykkedes, er hendes vigtigste aftryk på den seneste valgperiode. - Når man så har fået vendt ens eget parti, skal man finde 90 mandater at samarbejde med i Folketinget. Og det er først nu, der er ved at ske noget med børnedagsordenen, når vi har forældre, der er ude at demonstrere, mener den radikale politiker med dybe sønderjyske rødder. Hvis Socialdemokratiets Mette Frederiksen bliver kongelig undersøger og skal i gang med at skabe sig et regeringsgrundlag, kommer hun til at slås med Lotte Rod, hvis hun bliver genvalgt. Selvom udmeldingerne ikke dog ikke tyder på, at S vil danne regering med andre end S.

Tre milliarder, tak - Det vigtigste er, at vi får ordentlige normeringer i vores daginstitutioner. Det koster to milliarder kroner om året. Så pædagogerne har tid til at lege og kramme med børnene, forklarer Lotte Rod og tilføjer: - Men også, at vi får flere lærere i folkeskolen, så de kan forberede en ordentlig undervisning, men også så der er penge til busbilletter, for jeg har en drøm om, at alle elever skal ud af skolen en dag om ugen, fordi det er så forskelligt, hvordan man lærer, siger Lotte Rod. I alt skal der bruges en milliard kroner ekstra på flere lærere, og det skal altså være slut med at spare på uddannelser. - En af de største diskussioner, vi får med Socialdemokratiet, kommer til at handle om penge. De her drømme om at gøre ting bedre, bliver kun til noget, hvis man også sætter pengene af til det, fastslår Lotte Rod. Selv tilhører hun også den målgruppe, hun gerne vil gøre noget for: Børnefamilierne. Derfor bor hun også i Storkøbenhavn for at kunne være sammen med sin søn hver dag og ikke skulle undvære ham mandag til fredag. En bopæl i hendes barndomsby, Aabenraa, dur ikke.

- Det mest Aabenraa-agtige Hun er netop flyttet til postnummer 2700. - Brønshøj er det mest Aabenraa-agtige, man kan finde, når det nu skal være tæt på Christiansborg. Jeg har valgt at bo i København for at kunne se min familie i løbet af ugen. Til gengæld er jeg hjemme i kredsen hver mandag, siger Lotte Rod. - Det er en vigtig pointe, at der er politikere med små børn i Folketinget. Der kommer ikke til at ske noget med børnepolitikken, hvis de, der bestemmer, kun er gamle mænd, der måske aldrig selv har hentet deres egne børn i daginstitutionen, mener Lotte Rod, der er gift og har sønnen Villads på halvandet år, som til september får en lillesøster. - Jeg vil gerne både være politiker og mor på én gang. Både fordi det betyder alt for mig at være sammen med mine børn, men også fordi jeg gerne vil vise, at det er muligt at være en ambitiøs ung kvinde i dansk politik, samtidig med at man har børn.

Indflydelsen bestemmer Graviditeten er i den grad landet politisk korrekt for Lotte Rod. Skulle hun blive genvalgt, så skal der fordeles pladser - måske i yderste potens også ministerposter - og dér kan hun lige nå at være med, inden hun går på barsel. - Det er lige efter valget, det er rigtigt vigtigt at være med. Det er dér, vi skal lave regeringsgrundlaget med Socialdemokratiet, og det er dér, vi skal fordele ordførerskaber i folketingsgruppen. Alt det kommer jeg til at være med til, siger Lotte Rod. - Det er sporene, man sætter i regeringsgrundlaget, der får betydning for alt, hvad der kan lade sig gøre senere. Hvis jeg kan få skrevet ind i regeringsgrundlaget, at vi skal have ordentlige normeringer i vores daginstitutioner, så vil jeg gå på barsel med verdens største smil, forklarer Lotte Rod, som vil lade barslens længde afhænge af det politiske ansvar, hun tildeles. Hvis du bliver minister? - Så bliver det en kort barsel, understreger Lotte Rod.