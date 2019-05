Kend din kandidat: Eva Kjer vil have grænselandsstrategi

- Vi fik os en solid debat om motivationen for at stemme, som vi gjorde. Vi kunne forklare vores bevæggrunde, og hvilke holdninger der lå bag. Det er meget vanskeligt i dag, fordi det er blevet meget mere overfladisk og overskrifter, synes hun.

- Jeg har oplevet den udvikling, der er sket i politik. Meget er anderledes. Jeg var til et debatmøde i aftes, hvor der stort set ingen deltagere var. I 1990'erne kunne man komme fra en dag på Christiansborg, og så sad der 80-100 mennesker i forsamlingshuset og ventede på at høre nyt, siger Eva Kjer Hansen.

De ord kom fra SF's tidligere formand Holger K. Nielsen, da han på DR1 tidligere på foråret forholdt sig til, at han siger farvel til Folketinget efter det valg, vi har lige om lidt. Han har siddet i Folketinget siden 1981 - kun afbrudt af en pause på tre et halvt år.

Aabenraa: - Jeg glæder mig især til, at jeg ikke skal føre valgkamp, for det er forfærdeligt. Der er alt for meget gøgl for at sige det rent ud.

Jeg er bekymret for, at grænsekontrollen og vildsvinehegnet er med til at skabe en mental barriere for vores samarbejde på tværs af grænsen.

- Det er da ikke det sjoveste, for man vil hellere have medvind, og vi er i virkeligheden også lidt forundrede over det, fortæller Eva Kjer Hansen.

- Det skal man også være. Det skal være sådan, at man, når valgdagen oprinder, kan sige "jeg gjorde, hvad jeg kunne for at samle vælgerne bag Venstre", tilføjer hun.

- Det er hårdt arbejde. Jeg havde glædet mig til at skulle på tur med Cykelnerven, hvor vi samler penge ind til Scleroseforeningen. De rejser alle sammen til Frankrig den 10. juni, og der har jeg måttet melde afbud, for når en valgkamp er overstået, er man fuldstændigt smadret, siger Eva Kjer Hansen.

Alligevel er hun glad for at være i gang med sin niende valgkamp som opstillet i Kolding, selvom det også trækker på ens ressourcer.

Strategi for grænselandet

Skulle Eva Kjer Hansen opnå genvalg, har hun et stort ønske for den kommende valgperiode.

- For Syd- og Sønderjylland synes jeg, det er vigtigt, at vi får lavet en grænselandsstrategi. Jeg er bekymret for, at grænsekontrollen og vildsvinehegnet er med til at skabe en mental barriere for vores samarbejde på tværs af grænsen, siger Eva Kjer Hansen, som gerne vil have tæt trafik over grænsen og eksempelvis samarbejde om uddannelsestilbud, ligesom man i dag har et grænseoverskridende ambulancesamarbejde.

Og så skal dobbeltsporet altså videreføres helt til grænsen, mener hun.

Nogle ville måske hævde, at netop vildsvinehegn og grænsekontrol, som Venstre har været med til at stemme for, skaber en barriere, hvor man lukker sig om sig selv?

- Vi er desværre nødt til at have grænsekontrol, fordi kontrollen ikke virker ved EU's ydre grænser. Det er et område, hvor EU har svigtet ved ikke på et meget tidligere tidspunkt at indse, at vi skulle bistå med at lave kontrollen ved de ydre grænser, mener Eva Kjer Hansen.

- Vildsvinehegnet har vi også behov for, fordi der er en risiko for, at svinepesten bliver bragt med til Danmark, tilføjer hun.