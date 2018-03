Kemien er blevet bedre mellem landmænd og kommune

Det skabte stor uro blandt de lokale landmænd, da kommunen præsenterede en helhedsplan for naturen i et område syd og vest for de nye datacentre i Kassø. Nu har parterne dog snakket sig til rette, og planen er blevet til et idékatalog.

HJORDKÆR: Der er forskel på en plan for naturen og et katalog over ideer til, hvordan lodsejere kan sikre naturen, når og hvis de vil lave ændringer på deres arealer.

Så meget er Aabenraa Kommune og repræsentanter for fire lokale landboorganisationer blevet enige om. Parterne har aftalt at mødes en gang til, inden de endelige formuleringer falder på plads.

Det vakte nemlig nogen bestyrtelse blandt de lokale landmænd, da de blev præsenteret for kommunens nye helhedsplan for et 7000 hektar stort område syd og vest for Kassø.

Planen indeholdt en hel stribe forslag til, hvordan natur og sjældne frøer i området kan sikres i fremtiden. Landmændene frygtede, at planen ville indskrænke deres muligheder for at bruge området til landbrugsdrift, og på den baggrund holdt de fire landboorganisationer LandboSyd, den tyske landboforening LHN, Dansk Familielandbrug og Sønderjyske Landboforening er meget velbesøgt møde på Hjordkær Forsamlingshus sidst i januar.

Mødet resulterede i, at fristen for at komme med indsigelser til naturplanen blev forlænget med tre måneder, og samtidig indledte kommunen en dialog med landmændene.