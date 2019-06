Katrines uperfekte have fik guld ved stor havedyst

Biologen Katrine Turners showhave "Naturligvis" ved Copenhagen Garden vandt ikke, men juryen gav haven en guldmedalje og kaldte havens koncept for stærkt og nødvendigt for fremtidens haver.

Aabenraa/Ballerup: Hun havde en ambition om at provokere og få folk til at tænke over, om de kan give noget tilbage i naturen med sin showhave "Naturligvis" på Copenhagen Garden i Ballerup.

Det ser ud til at være lykkedes for den 37-årige biolog Katrine Turner fra Aabenraa, som torsdag modtog en guldmedalje for showhaven. Godt nok vandt hun ikke, men hun fik rosende ord med på vejen fra juryen.

- Juryen mente bl.a., at havens koncept er stærkt og nødvendigt for fremtidens haver. Haven har en meget vellykket beplantning med vilde planter og kommer med mange gode ideer, som man nemt kan implementerer i sin egen have, skriver Haveselskabet på deres hjemmeside.

Katrine Turner vil gerne udfordre tanken om, at haven skal være helt igennem friseret og kontrolleret. I stedet designer hun en have, der bygger bro mellem naturen og kulturen som en større og integreret del af vores hverdag. Det er en have, der indbyder til at komme ud og nyde den nære natur, undres og forundres samt at få fingrene i jorden.

Det er Katrines overbevisning, at en harmonisk have vil skabe en grundlæggende forståelse og respekt for vores fælles ressourcer, miljø og natur, nu og for eftertiden, står der på hjemmesiden.

Showhaverne er det store trækplaster ved Cph Garden 2019. Der er otte showhaver, som viser de nyeste havetendenser frem. En showhave er et showpiece, ganske som en tøjkreation på en catwalk, og formålet er at vise tendenser og at inspirere publikum til at tænke nye tanker i forhold til design, plantevalg og brug af haven.

"Best in show", der er den bedste udmærkelse i dysten, gik til "Skærsommernats drøm" - en have, som Erik Dam og Lise Bollhorn fra planteskolen Damholmgaard sammen med Grøn Vækst står bag.

Man kan se showhaverne ved Copenhagen Garden indtil søndag den 23. juni.