Grænselandsudstillingen kunne godt ønske sig bedre rammer for udstillingen, men samtidig fremhæver man samarbejdet med Sønderjyllandshallen og direktør Peter Autzen.

- Der var nogle båse, som, synes jeg, lignede en håndarbejdsudstilling fra 1950'erne, hvor vi har arbejdet på at skabe et sammenhængende, rytmisk forløb med væggene. Både inde i hallen og i forhallen.

- Vi har fået megen ros, selvom vi har lavet om på udstillingen. Der er ikke de bedste betingelser for at vise billedkunst i en forhenværende sportshal, hvor man sætter nogle gamle spånplader op, forklarer Grænselandsudstillingens formand, Bente Sonne, og uddyber:

Bente Sonne, formand for Grænselandsudstillingen.

Besøgsfremgang

Den mulighed er dog ganske hypotetisk, da Aabenraa Kommunens halvanden millioner kroner til en arkitektkonkurrence og tilsagn om 20 millioner kroner langt fra er nok til at finansiere byggeriet. Og der arbejdes ikke aktuelt på konkrete alternativer til Sønderjyllandshallen.

Besøgstallet har vist en stigning fra 2800 i fjor til 3100 i år, men også salget har bevæget sig i en gunstig retning. Også selvom Sønderborg Kommune, der plejer at købe kunst for 30.000 kroner, har nedlagt sin kunstfond uden at sætte noget i stedet.

- Vi manglede de 30.000 kroner, men vi har alligevel fået solgt forbløffende godt. For op mod 260.000 kroner, fortæller Bente Sonne.

Årets udstilling har også viet de yngste gæster ekstra opmærksomhed. Som noget nyt har børnehaver og skoler kunnet indtage Grænselandsudstillingen en time før den officielle åbningstid.

- Der har været en del skoler, som vi også har haft et specialtilbud til, hvor vi har prøvet at udvikle på formidlingen. Robert Rizzi har arbejdet eksperimenterende med at formidle kunst gennem lyd. Det var en meget succesfuld dag, opsummerer Bente Sonne.