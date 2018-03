Kathrine og Prebens piger skal vokse op i Bylderups helt unikke fællesskab

Sognepræst i Bylderup-Ravsted Pastorat Kathrine Graversen Gents og hendes mand Preben Graversen Gents er et af de forældrepar i Bylderup, der har bidraget til det høje antal fødsler i 2017. De har valgt at stifte familie langt fra storbyens stress og jag. Deres to døtre Elisabeth og Marie skal vokse op i et overskueligt fællesskab, der har så meget at byde på.

- Vi flyttede begge bevidst fra Aarhus og København, fordi vi var blevet trætte af livet i storbyen. Vi ville have børn på landet, hvor man kender og hilser på dem, man møder på gaden. Bylderup er så dejlig overskuelig, og den har alt det, den skal have, uden at den er for stor til at blive upersonlig, supplerer Preben Graversen Gents.

- Vi havde endnu ikke børn, da jeg søgte stillingen som sognepræst her. Men vi har hele tiden vidst, at vi ville stifte familie i et mindre landsbysamfund. Vi kunne godt se, at byen her passede godt til os, og de forventninger vi havde til det sted, vores børn skulle vokse op, siger Kathrine Graversen Gents.

Fællesskabet trækker

Da ægteparret så fik lille Elisabeth for tre år siden, skuffede byen ikke.

- Her er så mange pasningstilbud, både private og kommunale, og det er virkelig en luksus at have så mange valgmuligheder. Det er altså ikke nogen selvfølge i en by på den her størrelse, siger Kathrine Graversen Gents.

Men byens kvaliteter er ikke blot reduceret til gode muligheder for at få passet børnene, understreger hun.

- Der er flere tilbud til børnefamilier som gymnastik og forskellige sportsgrene, hvor man allerede kan begynde som tumling med sine forældre. Om sommeren er der friluftsbad med bassin til store og små, og til jul skal børnene vække julemanden og hans kone, siger Kathrine Graversen Gents.

Det er alt sammen noget, der gør sammenholdet stærkere i den lille landsby.

- Møder man op til arrangementerne, falder man hurtigt i snak med nogen, for det er jo kendte ansigter. På den måde bliver der gjort meget lokalt for at styrke fællesskabet og tilhørsforholdet til byen. Det, synes jeg, er rart, og det bekræfter mig i, at vi som børnefamilie er heldige at bo sådan et sted, siger Kathrine Graversen Gents.

På mange måder er det netop det intime fællesskab, som tiltaler den lille børnefamilie.

- Jeg er meget imponeret over, hvor godt vi er blevet taget imod. Det kan godt være, at det hænger sammen med, at Kathrine er sognepræst, men jeg oplever folk i byen som meget imødekommende, siger Preben Graversen Gents.