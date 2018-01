Katastrofen rammer Tinglev på fredag

Flere hundrede europæiske redningsfolk skal i ruinbyen i Tinglev over tre dage træne, hvordan de skal agere i et jordskælvsramt område.

Tinglev: De ansatte på Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev løber stærkt i disse dage. På fredag skal de nemlig være klar til at tage imod op mod et par hundrede redningsfolk fra blandt andet Frankrig, Italien og Finland, når en stor, international øvelse indledes.

Over to døgn skal redningshold, evakueringshold og et italiensk felthospital trænes i at ankomme til et katastrofeområde og agere i det.

- Der er blandt andet et finsk redningshold, der skal gencertificeres som FN-hold, forklarer stabsofficer René Kømler, der er en af de ansvarlige for planlægningen af den store øvelse, der senest blev gennemført i Tinglev for to år siden.