Katastrofen i Tinglev var forberedt længe

Redningsfolk fra ti lande øvede sig på at redde folk ud af ruiner. Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev havde sørget for passende mængder af uforudsete hændelser.

TINGLEV: Et komplet italiensk felthospital fra Piemonte bemandet med 50 beredskabsfolk - heraf 14 læger - har i weekenden slået lejr lige udenfor Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. - De kom midt om natten og begyndte at rejse teltene med det samme. Da det blev lyst dagen efter, blev nogle af teltene flyttet til områder, hvor der er mindre vådt. Det er sådan noget, man skal kunne, når man kommer ud til et katastrofeområde, forklarer skolechef Martin Thomsen, der viser rundt midt under øvelsen søndag formiddag. De 50 italienere og deres felthospital er en del af den store ModEx øvelse med i alt 450 beredskabsfolk fra ti forskellige lande, som blev afviklet i Tinglev i weekenden. Øvelsen var forberedt grundigt fra Beredskabsstyrelsens side. Det er nemlig vigtigt, at redningsfolkene hele tiden møder uforudsete forhindringer, for det sker i høj grad også, når de kommer ud til de rigtige katastrofeområder rundt om i verden.

Voldsomt jordskælv Øvelsen i Tinglev er bygget op om et voldsomt jordskælv, der påvirker over 300.000 mennesker.Katastrofeberedskab fra ti forskellige lande har været med, og til sammen har 450 mennesker været i aktion.



Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev er vært for denne type af meget omfattende såkaldte ModEx øvelser cirka en gang om året.

Væltede master Italienerne blev for eksempel mødt med en række halvt væltede elmaster med ledninger, som der stadig var strøm i, og så måtte de skaffe udstyr til at pille strømmen fra. - Vi havde sat strøm fra et kohegn til. Så de kunne mærke det, uden det var farligt, forklarer Thorbjørn Nesjan og Jan Olsen, der begge er sektionschefer i Beredskabsstyrelsen. Under øvelsen i Tinglev var der deres opgave at agere lokale myndigheder i katastrofeområdet. - Vi har et helt lager af kasketter og uniformer, så vi kan agere det lokale politi, brandvæsen eller andre myndigheder, som beredskabsfolk ellers kan få brug for at samarbejde med i lokalområdet, forklarer Thorbjørn Nesjan. I selve ruinbyen var et hold finske redningsfolk ved at lokalisere mennesker, der lå begravet i ruinerne. Det skete blandt andet ved hjælp af en drone med varmesøgende kamera. - Droner er blevet et vigtigt arbejdsredskab, forklarer Martin Thomsen Vi holder faktisk også deciderede dronekurser her på stedet. Vi lærer ikke folk det grundlæggende i at flyve med droner. Det er der andre, der er bedre til. Men vi lærer folk af bruge dem i katastrofesituationer. I ruinbyen i Tinglev kan kursisterne for eksempel prøve at flyve med droner ind mellem husene - noget, der ellers ikke er tilladt.