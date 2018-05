Kassø-udgravninger føjer nyt til danmarkshistorien

Museum Sønderjylland er ved at afslutte første etape af udgravningerne i Kassø, og der har været guld i form af ny viden gemt under mulden. Stort forskningsarbejde venter.

Kassø: Det er sjovt at være arkæolog hos Museum Sønderjylland i denne tid. Forleden kunne museet afsløre, at der er fundet en vikingesølvskat på en mark ved Bjerndrup, og de store udgravninger ved Kassø, hvor første etape er ved at være slut, har også fået de brede smil frem. Selv om der ikke er fundet krukker med hverken guld eller sølv her, så kan museumsinspektør Per Ethelberg fortælle, at de store udgravninger allerede har føjet nyt til danmarkshistorien. - Vi er blandt andet blevet klogere på, hvordan husene så ud i overgangen fra bondestenalderen til bronzealderen, forklarer han entusiastisk om de næsten 4000 år gamle fund, der bestyrker antagelsen om, at den måde, man byggede huse på i bronzealderen, er opstået i Sønderjylland og det nordlige Tyskland, hvorfra skikken så har bredt sig.

Bygherren betaler Ifølge museumsloven er det nemlig bygherren, der skal betale for udgravninger af historisk interesse, før et byggeri kan gå i gang.Derfor er det i første omgang ikke hele Kassø-området, der bliver udgravet, men kun de områder, som Apple og Google har ønsket at få gjort klar til, at der må bygges.



Det drejer sig for Apples vedkommende om knap halvdelen af den jord, man har købt, mens man er ved at afsluttet undersøgelserne på to af de tre områder, Google-området er blevet delt op i.

Spor skal sikres - Og fordi det er så stort et område, har vi fået et meget mere komplekst billede af, hvordan jernalderbebyggelser har været. Hvordan der har været små landsbyer med enkeltgårde spredt mellem dem, forklarer Per Ethelberg, der ikke tøver med at kalde udgravningerne "en guldgrube af ny viden". - Der ligger helt sikkert mange flere informationer og venter, når vi får analyseret alle de prøver, vi har taget i området, siger han og forklarer, at lige nu er kræfterne sat ind på at få sikret så mange af de forhistoriske spor som muligt. Med udgangen af juni skal museets folk nemlig være færdige med område 1 og 3, som ligger vest for transformatorstationen og ned mod Kassøvej. Det svarer til godt halvdelen af den grund, Google har købt, mens også på Apple-grunden mod øst har arkæologerne travlt. Her skal området til første fase af byggeriet nemlig snart overdrages til entreprenørerne. - Vi har i næste uge et planlægningsmøde med MT Højgaard, som skal bygge for Apple, hvor vi skal finde ud af, hvornår vi skal være færdige her. Men jeg regner med, det bliver inden for en måned til halvanden, siger Per Ethelberg.