Karin vandt stor konkurrence: Tømte Kop og Kande for 10.000 kroner

Karin Rastrup fik torsdag lov til at tage varer for 10.000 kroner på fem minutter i Kop og Kande i Aabenraa. Hun var velforberedt og fik de ting, hun ønskede sig.

Aabenraa: Torsdag fik Karin Rastrup fra Aabenraa mange kvinders drøm opfyldt, da hun fik lov til at tage alle de ting ned fra hylderne i Kop og Kande, som hun havde lyst til. Karin havde nemlig vundet hovedpræmien i kædens konkurrence: At tømme en butik for varer til en værdi af 10.000 kroner på fem minutter.

Det var en velforberedt dame, der mødte op med en seddel med de ønskede ting og lige gik rundt i butikken en sidste gang for at se, hvor tingene stod, inden stopuret gik i gang.

- Jeg har været herinde flere gange for at se, hvad jeg gerne ville have, og jeg har også haft mine børn med, så de kunne se, hvad de kunne tænke sig. Så jeg har prøvet at planlægge, hvad jeg går efter, men det er da lidt svært. Normalt går man efter, hvor tingene er billigst, men nu har jeg lige pludselig mange penge at bruge et sted, fortalte hun.

Da stopuret blev sat i gang, var Karin Rastrup også meget koncentreret om at finde de rigtige ting, og hun fik det, hun ønskede sig med hjem.