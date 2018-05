Karin Becker genvalgt som formand

Aabenraa: Foreningen, Aktivitetsgruppen Jacob Michelsens Gård, der står for driften af egnsmuseet af samme navn, har netop genvalgt Karin Becker, Padborg, som formand.

Det skete på generalforsamlingen, som blev holdt på Jacob Michelsens Gård. Her redegjorde Karin Becker også for, hvad der var sket det seneste år eller rettere godt og vel et halvt år. Foreningen blev stiftet i oktober sidste år for sammen med en anden nystiftet forening, Venneforeningen Jacob Michelsens Gård, at sørge for at føre aktiviteterne på Gården videre efter, at Jacob Michelsens Gård på Toften i Aabenraa er blevet udskilt fra Museum Sønderjylland i en sparerunde.

Lige nu er Aktivitetsgruppen ved at planlægge de kommende aktiviteter på Gården. Herunder de festligheder for voksne og børn, der skal finde sted om godt en måned, når det er 60 år siden, at haven og stuerne på Gården blev åbnet for offentligheden.