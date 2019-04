Karen på 82 glæder sig til bøgerne fra Ib

Aabenraa: Tre onsdage om måneden kører Ib Unger Stub ud med bøger til dem, der har svært ved at komme til en af Aabenraa Kommunes seks biblioteksfilialer. Ruterne er forskellige hver gang, for det kommer an på lånerne. En af dem, der ofte får besøg er 82-årige Karen Schmidt.

Hun bor i Hjordkær og har altid læst mange bøger. Men når man er 82 år, og det kniber med at få luft, kan det være lidt af en udfordring at komme på biblioteket.

- Jeg ville kede mig ihjel uden bøger, og jeg er meget tilfreds med denne ordning, siger hun i en pressemeddelelse fra bibliotekerne.

Ib Stunger henter de gamle materialer og afleverer de nye bestilte materialer til lånerne - i Karen Schmidts pose er det mest lydbøger.

- Når jeg har læst to-tre sider, begynder bogstaverne at svømme rundt på siderne, så er det bedre med lydbøger, siger hun.

Personer, der bor i Aabenraa Kommune og ikke selv kan komme på biblioteket, kan få besøg af "Biblioteket kommer" ved at sende en mail til aabenraabib@aabenraa.dk eller ringe dertil.