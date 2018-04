Kaos ved Grænsehallerne: Tusindvis ville til loppemarked

Kruså: Det var nærmest ikke til at opdrive en parkeringsplads i området omkring Grænsehallerne i Kruså mandag formiddag. Tusindvis af mennesker ønskede nemlig at bruge 2. påskedag på at gøre et godt kup i Grænsehallernes store loppemarked, hvor alle tre haller bugnede med spændende varer.

- Det er helt vildt så mange mennesker, der er kommet, og vi regner med over 4000 gæster i år, lød det fra arrangørerne, efter at dørene havde været åbne en times tid.

Dørene til Grænsehallerne åbnede klokken 10.00, og en time senere var der stadig kø for at komme ind, samtidig med at folk kæmpede for at finde en parkeringsplads. Der var tusindvis af mennesker, og blandt dem var der rigtig mange tyskere, der elsker loppemarkeder.

De mange mennesker glædede naturligvis alle dem, der havde en stand og solgte varer på loppemarkedet. Det gjaldt også for Jeanette Villadsen fra Padborg, der hjalp til med at passe sin mors stand.

- Der er altid så mange mennesker til loppemarked i Grænsehallerne, men der er også reklameret rigtig godt for arrangementet. Jeg vil dog sige, at der er flere tyskere i år, end der plejer at være, sagde Jeanette Villadsen.