Kan du huske dem: Mix af legendariske boybands kommer til 90' festival

Aabenraa: Hvis sange som "We got a little world of our own" og "No Matter What" siger dig noget, så kan du godt glæde dig til den 1. juni.

Denne dag kommer to af medlemmerne af de to legendariske boybands bag sangene - Westlife og Boyzone - til Aabenraa for at spille de mange store hits, som de to bands havde i løbet af 90'erne.

Det er arrangørerne bag "Vi elsker 90'erne", som har fået bandet Boyzlife til Danmark, hvor de for første gang skal optræde på festivalen.

Boyzlife består af Brian Mc Fadden fra Westlife og Keith Duffy fra Boyzone. De dannede i 2017 Boyzlife, hvor de turnerer og spiller de to boybands største hits.

- De har haft totalt udsolgte koncerter, og nu er det første gang, de kommer til Danmark. De aner sikkert ikke engang, hvor Aabenraa ligger henne på landkortet, men det er stort, at vi får to så stærke profiler til den første 90'er festival i Aabenraa. De to bands var nogle af de hotteste i slutningen af 90'erne, og selvom man hadede dem, så kunne man skråle med på deres numre, siger Hasse Eduard fra Gazzværket, som er medarrangør.

Han tror også, at det vil få stor betydning for billetsalget, at der kommer musik fra boybands på programmet.

- Det viser jo, at det bliver andet end en technofest med Scooter osv. Programmet bliver bredt, og der kommer mange udenlandske navne i år, siger Hasse Eduard.

Billetsalget nærmer sig 3000 solgte billetter, og arrangørerne kan se, at publikum kommer fra hele Sønderjylland.