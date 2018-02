Kampsport og kagecreme i NygadeHuset

Pigerne fik kagerne for sig selv, men det betød ikke, at de overlod kampsporten til drengene. Der er aktiviteter for ethvert temperament i NygadeHuset i denne uge, hvor vinterferien skal fyldes ud for de, der ikke tumler i sne.

Aabenraa: Det kan være ensomt, udfordrende og en kamp mod tiden, når man dyrker triatlon. Sådan var det måske også for triatleten Andreas Petz, som mandag familiehyggede med cupcakedekoration i NygadeHuset. - Det er for børnenes skyld, for vi har sendt mor på arbejde, så jeg skulle finde på noget med pigerne, forklarede Andreas Petz, mens døtrene Thea og Astrid på henholdsvis syv og ti år gjorde klar til at pynte hver deres æske til deres kreative udfoldelser. - Jeg har outsourcet, men jeg har prøvet. Det er vist også pigerne, der har størst interesse i den slags, smilede Andreas Petz. Et blik rundt i lokalet afslørede da også, at Andreas Petz var ene om at repræsentere sit køn blandt deltagerne, der hver kunne pynte fire cupcakes med cremer og et væld af drys og krymmel.

Tips til aktiviteter Der er som altid mange aktivitetsmuligheder for børn i efterårsferien. NygadeHuset byder tirsdag på feriehygge med kreative aktiviteter, "HulaHopWorkshop" og våbenworkshop, mens der onsdag er yoga for børn. Læs mere på nygadehuset.dk

på feriehygge med kreative aktiviteter, "HulaHopWorkshop" og våbenworkshop, mens der er yoga for børn. Læs mere på nygadehuset.dk Tirsdag er der også mulighed for at lære om lydighed og agility med sin hund. Det er DCH Tinglev, der inviterer til aktiv ferie med børn og hunde. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på Bente.2805@gmail.com

er der også mulighed for at lære om lydighed og agility med sin hund. Det er DCH Tinglev, der inviterer til aktiv ferie med børn og hunde. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på Bente.2805@gmail.com Kunstmuseet Brundlund Slot inviterer til "Wow for Vinterferie", hvor man byder på leg og læring gennem en stribe aktiviteter. Det sker fra tirsdag til søndag fra klokken 12 til 16. Der er blandt andet mulighed for at gå på dyrejagt og være kreativ i billedskolen. Læs mere på msj.dk/aktiviteter/sjov-boern-vinterferien

fra klokken 12 til 16. Der er blandt andet mulighed for at gå på dyrejagt og være kreativ i billedskolen. Læs mere på msj.dk/aktiviteter/sjov-boern-vinterferien Tirsdag fra klokken 17 til 18 byder Aabenraa Judo Klub på en gratis prøvetime. Der sker i hal 4 i Arena Aabenraa.

En heldig bror Der blev pyntet til den store guldmedalje, og mange var tabt for omverdenen, mens de med stor koncentration og akkuratesse pyntede deres cupcakes. 12-årige Sara Duus havde taget sin enæggede tvillingesøster Hanna med. Foran Sara stod fire fine cupcakes klar i en æske. Smørcreme og krymmel var favoritpynt. - Jeg synes, det er hyggeligt og sjovt, sagde Sara Duus, som havde en forklaring på, hvorfor der ingen drenge var med: - Fordi det mest er piger, der kan li' at bage. For Sara var det et kærkomment frirum i ferien. Derhjemme bliver det nemlig ikke til meget mere bagedyst end den, man kan se på DR1. - Det vil min mor ikke så gerne have, for vi spiser ikke så meget kage derhjemme, fortalte Sara Duus, som ville glæde sin bror med friskpyntede cupcakes.

To hårdtslående piger Sally og Nalin - otte-årige venner - var også i NygadeHuset, men de var ikke at finde i cupcakehimmelen. De grinte og svedte derimod på førstesalen, hvor Aabenraa Taekwondo Klub bød på taekwondo med Ninja-tricks. Hvorfor er I i gang her - i stedet for at pynte cupcakes? - Det er sjovt, og det er godt at kunne lære selvforsvar, mente Nalin, som også synes, det er lidt sejt, fordi hendes storesøster har gået til selvforsvar og boksning. Det var første gang, Sally prøvede kræfter med taekwondo og selvforsvar. - Det er virkelig sjovt, bekendtgjorde Sally, mens der blev sparket og slået til sparkekoteletter - en pude i kunstlæder - i baggrunden. Mens det stærke køn var i overtal, hvor der blev lavet cupcakes, var kønnene ligeligt repræsenteret i jagten på Ninja-tricks.