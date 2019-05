Kampen er nu fløjtet i gang

Aabenraa: Få minutter efter, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde annonceret, at der bliver holdt folketingsvalg den 5. juni, var Mogens Dall klar til at føre valgkamp på Markedspladsen midt i Aabenraa. Formanden for LandboSyd er folketingskandidat for Venstre, og han er lettet over, at det nu for alvor går løs.

- Jeg er glad for, at der endelig er blevet sat en dato på. Det er nærmest en befrielse, at kampen nu er fløjtet i gang, siger Mogens Dall.

Mogens Dall forventer en intensiv valgkamp, hvor der vil være drøn på.

- Jeg skal være på farten og prøve at være synlig som alle de andre kandidater. Der venter masser af møder i den kommende tid, og det starter allerede onsdag. Jeg har også bestemt mig for at komme ud i de mindre byer, for det er vigtigt. Om det er den rigtige strategi, må tiden vise, siger Mogens Dall, der erkender, at der er sommerfugle i maven.

- Og der skal ellers meget til, siger han.