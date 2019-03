Kamp om standene til dyrskue nummer 60

- Interessen er der for fuld styrke, og jeg forventer, at pladsen bliver fyldt helt op. Der er kun enkelte ledige stande tilbage på nuværende tidspunkt, siger Erik Nissen, der er tovholder for Det Sønderjyske Fællesdyrskue.

Aabenraa: Om godt to måneder vil Dyrskuepladsen i Aabenraa igen være fyldt med mennesker og dyr, når Det Sønderjyske Fællesdyrskue bliver holdt for 60. gang. Der vil også være masser af forskellige stande, og udlejningen af stande er gået rigtig godt.

Erik Nissen, tovholder for Det Sønderjyske Fællesdyrskue

Interessen er der for fuld styrke, og jeg forventer, at pladsen bliver fyldt helt op.

Tyskerne svigter

Det Sønderjyske Fællesdyrskue bliver holdt i weekenden den 24. og 25. maj, og da det er dyrskue nummer 60, vil der være enkelte overraskelser.

- Der vil komme forskellige tiltag i anledning af, at det er dyrskue nummer 60, men det er endnu for tidligt at afsløre, hvad det er, siger Erik Nissen.

Sidste år var der omkring 20.000 gæster på de to dyrskuedage, og tovholderen for Det Sønderjyske Fællesdyrskue forventer nogenlunde det samme antal i år. Han så dog gerne, at der kom lidt flere tyske gæster.

- Vi har desværre ikke så mange tyske gæster. Godt nok har vi forbindelser syd for grænsen, men det er svært at trække tyskerne herop, siger Erik Nissen.

Hvor mange dyr, der bliver at opleve på Dyrskuepladsen i år, er endnu helt uvist, og det er der en logisk grund til.

- Først i næste uge bliver der åbnet op for tilmelding af dyr, siger Erik Nissen.