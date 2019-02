Aabenraa: Den første weekend i marts kommer primært til at handle om biler i Aabenraa. Det er Sønderjyllands største automesse, der kommer til byen og invaderer alle tre haller i Arena Aabenraa, og der har været rift om pladserne.

- Der kommer 55 udstillere, og det er rigtig mange. Jeg er mere end tilfreds, og der har været udsolgt i to måneder. Der er ikke plads til flere, siger Klaus Jensen, der står bag arrangementet.

På messen kan man møde regionens nyvognsforhandlere og et hav af udstillere, der viser nyheder inden for blandt andet bilpleje, autoudstyr, rustbeskyttelse og limousineservice, og det er ikke tilfældigt, at det kommer til at foregå i Arena Aabenraa.

- Jeg har valgt Arena Aabenraa, fordi der er behov for masser af plads, og så tror jeg også, at arenaen stadig har nyhedens interesse, siger Klaus Jensen, der er noget af en ekspert, når det gælder at arrangere messer.

- Jeg har arrangeret mange messer i Tyskland, men det er jeg stoppet med. Jeg kan dog ikke helt holde fingrene fra det, og derfor arrangerer jeg stadig messer i ny og næ, siger den 68-årige Klaus Jensen, der bor i Barsmark tæt ved Løjt Kirkeby.