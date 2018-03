Kakerlakker og gammelt snavs: Bageri får bøde på 15.000 kroner

Sønderjysk Rugbrødsbageri A/S i Hellevad har for anden gang på et halvt år fået en bøde fra Fødevarestyrelsen, fordi der ikke var gjort ordentligt rent. Ejer mener, kontrollanter er for hårde.

Bøden er denne gang på 15.000 kroner, fordi det er en skærpende omstændighed, at det er anden gang inden for så kort tid.

Ud over den manglende rengøring, hvor kontrollanterne blandt andet fandt indtørrede rester i en maskine til rundstykker, ligesom "plade med svamp, der anvendes til at fugte brød, fremstod snavset og med ildelugtende, sur vand i bund", blev der konstateret kakerlakker ved området omkring rugbrødsovnene.

Nu er den så gal igen. På et kontrolbesøg 21. februar kunne kontrollanterne konstatere, at det atter halter med rengøringen i bageriet, der leverer rugbrød til supermarkedskæder og andet bagværk til de tre Klosterbageriet-butikker i Løvbjerg i Aabenraa, i gågaden i Tønder og i Løgumkloster.

Ejerne af Sønderjysk Rugbrødsbageri A/S ejer også Klosterbageriet i Løgumkloster, Tønder og Aabenraa.Også her har Fødevarestyrelsen fundet problemer. I august i fjor fik bageriet i Løgumkloster en bøde på 20.000 kroner, fordi der ikke var fulgt op på indskærpelserne fra et tidligere besøg, hvor der var peget på problemer med utildækkede varer i kølerummet og manglende rengøring af vægge og gulve. Så sent som 2. februar har bageriet i Tønder fået en indskærpelse, fordi varer stod utildækket i kølerummet, ligesom en opvaskemaskines spulearme var tilstoppede af skidt. En kontrolbesøg om kort tid vil vise, om bageriet har fået fulgt op.

Ude af proportioner

Michael Andersen, der sammen med sin far, Kell Andersen, og bror, Dennis Andersen, ejer Sønderjysk Rugbrødsbageri A/S, erkender, at der er nogle af tingene, kontrollanterne har ret i, men overordnet finder han det helt ude af proportioner.

- Der er så mange underlige regler. Det er klart, der er mel i et bageri, og de kigger jo steder, ingen ellers kommer, siger han og forklarer, at bageriet i Hellevad står lige midt i en ombygning, som skal sikre, det fremover vil blive lettere at gøre rent.

- Tingene står af den grund lidt klemt i øjeblikket, for vi kan jo ikke bare lukke ned i tre uger, men det er de helt ligeglade med, siger Michael Andersen og tilføjer, at virksomheden altså har et privat selskab hyret til at gennemgå tingene, og det har ikke haft noget at sætte på forholdene:

- Jeg synes virkelig, Fødevarestyrelsens kontrollanter er hårde, mener han.