Kakerlakker lukkede bageri i halvandet døgn

Fødevarestyrelsen lukkede onsdag i sidste uge Sønderjysk Rugbrødsbageri A/S i Hellevad, fordi der blev fundet over 100 kakerlakker. Modelfoto: Colourbox

Fødevarestyrelsen lukkede i sidste uge Sønderjysk Rugbrødsbageri efter fund af kakerlakker. Nu har bageriet fået glad smiley tilbage, efter der blev sat effektivt ind for at komme skadedyrene til livs. Ny procedure for rengøring indført.

Hellevad: Fødevarestyrelsen var kontant efter et besøg hos Sønderjysk Rugbrødsbageri A/S i Hellevad den 21. februar. "Virksomheden bærer præg af manglende rengøring" og "Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at virksomheden ikke har tilstrækkelig med bekæmpning af kakerlakker", lød det blandt andet i kontrolrapporten, der blev fulgt op af et bødeforlæg på 15.000 kroner. Et opfølgende besøg i bageriet onsdag i sidste uge afslørede, at der trods en advarsel i februar ikke var kommet styr på hverken skadedyr eller rengøring. Der blev ifølge kontrolrapporten fundet over 100 levende kakerlakker - store som små. Det fik Fødesvarestyrelsen til med øjeblikkelig varsel at lukke produktionen, udstede en bøde på 20.000 kroner og politianmelde virksomheden.

Underskud på driften Sønderjysk Rugbrødsbageri A/S offentliggjorde forleden sit 2017-regnskab.Det viste et overskud på 312.000 kroner, men tallene afslørede, at det kun sluttede i plus på grund af et skatteaktiv. På selve driften var der i 2017 et underskud på 120.000 kroner, hvor der i 2016 var et overskud på den post på 432.355 kroner.



Medejer Michael Andersen forventer dog et bedre resultat for 2018. Det begrunder han blandt andet med, at virksomhedens aftale med Lidl-kæden er udvidet. Sønderjysk Rugbrødsbageri leverer både franskbrød, rugbrød og bakeoff til kædens over 100 danske butikker.

Skadedyr blev gasset Nu er den sure smiley så endelig glad igen. Allerede torsdag var Fødevarestyrelsen i bageriet i Hellevad igen, og her blev det konkluderet, at alle forhold var blevet bragt i orden. - Vi har ikke kunnet få bugt med kakerlakkerne, men nu er der blevet sendt en gaståge ud, som går ind i alle revner og sprækker. Det var rart at få styr på det, siger Michael Andersen, der sammen med sin far, Kell Andersen, og bror, Dennis Andersen, ejer Sønderjysk Rugbrødsbageri A/S. Bageriet leverer rugbrød og bakeoff på frost til supermarkedskæder og andet bagværk til de tre Klosterbageriet-butikker i Løvbjerg i Aabenraa, i gågaden i Tønder og i Løgumkloster.