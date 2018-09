Kajakroere jubler over tilskud på 100.000 kroner

Varnæs: - Ja, det er helt vildt.

Formanden for Varnæs-Bovrup IF's havkajakafdeling, Chresten Krogh, er forståeligt nok begejstret. Afdelingen har nemlig netop modtaget 100.000 kroner fra SE Vækstpulje, og det betyder, at man nu er mere end halvvejs med at rejse 320.000 kroner til en bålhytte og ordentlige toiletforhold i Varnæsvig.

- Vi vil gerne have opgraderet kommunens tørkloset til et rigtigt toilet med rindende vand. Vi har forsøgt at spørge kommunen, om den ville være med, men fik nej, så vi har været nødt til at tage initiativet selv, forklarer Chresten Krogh.

Havkajak-afdelingen, der har over 50 medlemmer, er kun en blandt mange brugere af området lige neden for Den Gyldne Løve, og formanden er ikke i tvivl om, at det har haft betydning for støtten fra energiselskabets vækstpulje.