Kager, kunst og Knivsbjerg var en populær cocktail

Knivsbjerg: Solen skinnede i den grad på de flere tusinde deltagere fra det tyske mindretal, da Knivsbergfesten foldede sig ud nord for Aabenraa.

Musik, volleyball, håndbold, fodbold, "fistbold", hoppepuder. Det var rigtig mulighed for at forbrændte nogle af de kalorier, man også indtager på sådan en dag. En del af dem var svære at holde sig tilbage for, da der blev budt på hjemmelavet kaffebord. Fire forskellige slags kager, herunder naturligvis en sønderjysk rugbrødslagkage, og brød fik manges mundvand til at løbe løbsk.

Dieter Jessen, byrådsmedlem for Slesvigsk Parti i Sønderborg, nød ikke mindst jordbærtærten.

- Et godt valg, konstaterede Dieter Jessen over for Der Nordschleswiger.

Han havde selv været med fra morgenstunden, og for ham betød det intet, at kaffebordet ikke skulle indtages i "Langbehnhaus", men i hovedbygningen, fordi det historiske "Langbehnhaus" er under renovering til 2020.

- Udsigten herfra er ganske enkelt klasse. Den har man naturligvis ikke i "Langbehnhaus", hvor der til gengæld er en anden atmosfære, lød det fra Dieter Jessen til Der Nordschleswiger.