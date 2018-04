Kæreste-skænderi endte med en bøde

Aabenraa: Et skænderi mellem to kærester endte med at blive en dyr fornøjelse for den mandlige part. Omkring klokken 01.08 ved Sønderport i Aabenraa råbte en 27-årig mand så højt af sin kvindelige kæreste, at politiet blev tilkaldt.

Manden, der er fra Aabenraa, nægtede desuden at forlade området, som politiet bad ham om. Alt i alt endte det med, at han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, hvilket udløser en bøde.