Kære byråd og kære borgere i Aabenraa Lad Aabenraa vende sit kønne sønderjyske ansigt mod fjorden

Vi har et forslag, en ide, en tanke, som vi gerne vil dele med jer. Vi synes det er tid til at Aabenraa igen bliver vendt mod sin fjord og mod det åbne hav og de fjerne horisonter fjorden fører ud til. En by hvor det fjerne spejler sig og strømmer helt ind i det nære.

Vores inspiration er et forslag om en "kulturpier" som tre herrer, Gunnar Pedersen, Ole Weile og Esklid Beck, præsenterede for et par år siden, men som vi siden ikke har hørt hvordan det er gået med. Det var for godt til at blive glemt og vi vil gerne bygge videre på det og komme med flere ideer og vinkler.

Når nu de store virksomheder ved de kystnære piers flytter ud til den mere praktiske havn ved Ensted-værket, så mener vi at Aabenraa skal være klar med en plan om at lade byen flytte ned til kajkanten. Vi foreslår først og fremmest at fællesskabet investerer i et hus for fjord og kultur, beliggende på en pier. Et hus der i sin arkitektur mod bysiden inviterer mennesker indenfor og mod fjorden "stævner ud" mod de store horisonter. Huset skal rumme søfartsmuseet, kunstmuseets maritime billedsamling og vigtigst; vores bibliotek.

Museet og især biblioteket gør allerede et flot og godt arbejde med at vende sig ud og skabe netværk og dialog med både borgere og organisationer, på moderne dansk hedder det samskabelse. Tænk hvad de kunne få ud af at bo sammen? Det kunne blive en flot og fremsynet platform for vores særlige egenart her i Aabenraa, at vi er præget af den stærke forankring i de nære fortællinger, men altid samtidig har været vendt mod den større verden fjorden forbinder os med. Tænk bare på kaptajnerne, søfolkene og rederne, træskibene og udvekslingen med Øst og Vest. Det nuværende bibliotek kan så indrettes som de konference-hotelværelser som Folkehjem står og mangler.

Dernæst foreslår vi, at vi kombinerer kulturhuset med det helt nære og konkrete, nemlig fjordvandet i havnebassinet. Lad os etablere et rustikt og flot havnebad med udspringsmuligheder for vovehalsene og "dæk" til de solbrune badesild.

Langs kanten af havnebassinet kan der etableres "kolonihaver", altså små flydende hav-haver. Her kan man dyrke tang til egen salat og muslinger på snor og have sit eget lillebitte koloni-hav-hus med havneudsigt. Eller hvad med et par øer midt i bassinerne? I København har unge entreprenører udviklet en flydende "Ø" komplet med et lindetræ på midten. Et udflugtsmål for de børn som skal lære at sejle i kajak eller ro en robåd i bassinets trygge rammer.

Der bør være mulighed for husbådekajpladser. Der er mennesker som drømmer om livet på en husbåd og måske er der en iværksætter som vil drive B&B i husbåde, det kunne blive et overnatningstrækplaster for turister.

Der bør etableres fiskepladser for handicappede og naturvejledning for alle interesserede.

Kære byråd, fald ikke for fristelsen til at sælge fjordudsigten på de gamle industrigrunde til investorer som bygger i hvidt og sort og stål og krom på havnefronten. Den slags er måske skønt for nogle få, men skaber intet liv og ingen fællesskaber. Og det er en alt for kortsigtet gevinst for kommunekassen. Nej etabler et mylder af billige smågrunde som enhver kan have råd til at leje og kombiner med en stram lokalplan for materialevalg, f.eks. her må kun bygges i træ og i genbrugsmaterialer af træ, glas og metal. Lad små virksomheder flytte ind, kunstnere have atelier, private have fritidshus, kunsthåndværkere have butik, fiskere have bådhus. Lad der være ishus og kagesalg i sommertiden og julestemning i december, det vil også give juletoget et udflugtsmål fra Julehjertebyen.

I kan roligt tro os, sådan en bydel bliver ikke bare en turistattraktion men også et frirum og fællesrum for alle kommunens borgere.

Lad os tænke det nære og det fjerne sammen, kultur og natur, fjord og hav, fællesskab og frihed sammen.

Lad os tænke nu og have planerne klar, når arealet er klar.