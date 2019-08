Kæmpe show i arenaen: De flyvende superbørn vender tilbage til Aabenraa

De unge og dygtige "supergymnaster" fra Flying Superkids vender tilbage til Aabenraa den 17. november. Her laver de blandt andet nervepirrende spring over en fire meter høj jernkonstruktion.

Aabenraa: To år er gået, siden Flying Superkids sidst optrådte i Aabenraa, men den 17. november er de tilbage igen.

Her vender de flyvende supergymnaster nemlig tilbage til byen, når de optræder i Arena Aabenraa som en del af deres efterårsturné. Som altid medbringer de et væld af showteknik og et kæmpe lysshow og omdanner arenaen til en fuld udrustet showarena.

- Det er altid en stor fornøjelse at optræde i Aabenraa. Jeg synes faktisk, at det er én af de fedeste byer at optræde i. Der er altid stor efterspørgsel, og vi har fået samlet et helt fantastisk stampublikum, der skaber den vildeste kulisse, når vi optræder. Fra det første mojn til det sidste spring er de med os og giver os en helt fantastisk opbakning. Så det glæder vi os til at opleve igen. Det er blandt andet også derfor, ud over vores rigtig gode samarbejde med arenaen, at vi har valgt at komme igen, fortæller Lars Godbersen, der er konferencier i Flying Superkids.