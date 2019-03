Kæmpe fangst ved grænsen: To mænd ville smugle vandpibetobak for en million kroner

Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt to mænd for forsøg på at smugle 1,4 tons vandpibetobak ind i Danmark fra Tyskland.

Rens: To mænd på henholdsvis 38 og 48 år blev tirsdag den 26. marts taget på fersk gerning i forbindelse med et forsøg på at smugle 1,4 tons vandpibetobak ind i Danmark fra Tyskland.

Der er tale om den største sag om indsmugling af vandpibetobak ved den dansk-tyske grænse i nyere tid, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd, der er henholdsvis dansk statsborger og statsløs, befandt sig tirsdag aften i en varebil ved Pebersmark grænseovergang i Rens, hvor køretøjet blev taget ud til kontrol af to medarbejdere fra Toldstyrelsen.

Ved kontrollen opdagede toldfunktionærerne den betydelige mængde vandpibetobak, som der ikke var betalt told og afgifter for.

De to mænd blev efterfølgende anholdt af betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi og sigtet for smugleri af særlig grov karakter. De to mænd nægter sig skyldige. De blev løsladt onsdag middag, men sigtelsen er fortsat opretholdt - og de to kan forvente et retsligt efterspil.

Toldstyrelsen har ifølge sigtelsen opgjort værdien af afgiften på vandpibetobakken til 997.000 kroner.