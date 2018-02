Jytte Abildstrøm slår et slag for frivillighed

Blå Kors Genbrug inviterer til gratis foredrag med den populære, farverige skuespiller. Organisationen vil gerne inspirere flere seniorer til at gøre et stykke frivilligt arbejde.

Tinglev: Selvom man er gået på pension, behøver livet bestemt ikke gå i stå. Snarere tværtimod. Det kan den 83-årige skuespiller og tidligere teaterdirektør Jytte Abildstrøm tale med om. Ved siden af sit arbejde har hun med passion og gnist kæmpet for miljøet.

Og netop det smittende engagement, som Jytte Abildstrøm står for, har fået Blå Kors Genbrug til at arrangere et foredrag med hende på Tinglev Skole 22. februar klokken 15-17. Det er gratis at deltage - man skal blot tilmelde sig forinden på telefon 2968 9666.

Blå Kors Genbrug vil nemlig gerne motivere seniorer til at gøre noget godt for dem selv og for andre. Foredraget handler både om omtanke for vores jord, men også vores egen fysiske og åndelige energi. - Det handler om at mærke efter og sætte tempoet ned i livet. Vi tænker så meget på det materielle. Vi må have tro, håb og kærlighed, siger Jytte Abildstrøm i en pressemeddelelse.