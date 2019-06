JydskeVestkysten lancerer nyt projekt: Hjælp os med at lave mere interessant journalistik

I dag lancerer JydskeVestkystens Aabenraa-redaktion et nyt projekt ved navn Aaben By. Her er det læsernes nysgerrighed, der driver værket, så avisen fremover kan blive fyldt med endnu flere relevante og spændende historier.

Hver dag bringer vi historier om politik, mennesker, sport, kultur og erhvervslivet. Men vi tænker nogle gange over, hvilke spørgsmål du ville stille, og hvilke historier du ville jagte, hvis du var med på vores redaktionsmøder. Vi vil simpelthen gerne vide, hvad du gerne vil vide. Er der noget, du altid har undret dig over din dagligdag i Aabenraa Kommune, og har en søgning på Google ikke været til nogen hjælp?

I dag lancerer JydskeVestkystens Aabenraa-redaktion derfor et nyt projekt ved navn Aaben By. Det er din invitation ind på vores redaktion.

Det er måske nogle af de spørgsmål, du går og klør dig selv i håret over - måske dine spørgsmål endda er bedre. Uanset hvad vil vi gerne være med til at finde svarene.

Jo flere, jo bedre

Aaben By er netop et sted, hvor du kan gå hen med din undren. Konceptet er simpelt: Du stiller spørgsmålet, og vi vil forsøge at finde svaret. Det er vores måde at tage vores læsere med på råd på, når vi beslutter, hvad vi skal lave historier om. Det er læsernes nysgerrighed, der driver værket, og jo flere spørgsmål vi får ind, jo flere relevante og interessante historier kan vi lave.

Ingen spørgsmål er for små eller banale. Det kan handle om alt fra udvikling i landsbyerne, aktiviteterne på Aabenraa Havn, kunst i bybilledet, grænsekontrol, normeringen i børnehaverne, offentlig transport eller arbejdsforholdene i Padborg Transportcenter.

Hvem ved, måske der ligger noget større gemt i dit lille spørgsmål, og måske andre undrer sig over det samme. Vi glæder os helt vildt til at høre fra dig.

Så skriv til os på Aaben By, og hjælp os med at blive klogere sammen.