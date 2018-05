Juletogene blev kåret til årets ankomst ved gallafest

20 unge valgte at leje begge juletog, da de skulle til gallafest i Sønderjyllandshallen. Det glæder koordinator for togene, Ingolf Lorenzen, at de unge tænker på at støtte det gode formål.

Aabenraa: Da 3.g'erne fra Aabenraa Statsskole torsdag den 26. april holdt deres traditionsrige gallafest i Sønderjyllandshallen, var der igen mange flotte og opfindsomme ankomster for de mange fremmødte at kigge på.

Senere på aftenen blev "Årets ankomst 2018" valgt, og vinderen blev juletogene, som 20 unge sammen havde lejet.

Det var første gang, at juletogene var blevet bedt om at deltage i festlighederne, og det glæder koordinator for togene, Ingolf Lorenzen, at de unge valgte at støtte Julehjertebyen og Et Hjerte For Alle ved at leje togene.

- Da de henvendte sig, sagde de, at det var lige så meget for at støtte det gode formål, og det synes jeg er meget flot af sådan nogle unge at tænke på den måde. Så de betalte de 4500 kroner, som det koster at leje togene, fortæller Ingolf Lorenzen.

Han oplever, at der er en stigende efterspørgsel på at få juletoget ud til forskellige arrangementer, og de frivillige bag juletogene, som, kalder sig tognørder, vil gerne ud og reklamere for Julehjertebyen.

- Det er jo reklame for det unikke projekt, vi har her i byen med Julehjertebyen, og når der er nogen, som gerne vil støtte det projekt, vil vi også gerne stille op. Vi kan selvfølgelig ikke sige ja til alt, for det er frivilligt arbejde, men det er et positivt problem, at togene er populære, siger han.

Næste gang man kan opleve juletogene i aktion er onsdag den 9. maj, når det ene af togene kører i gågaden om eftermiddagen i forbindelse med, at der er krydstogtskib i byen.