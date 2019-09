Julemærkebørn kørte sygt hurtigt

Den tredje udgave af velgørenhedsarrangementet "Ræs med Hjertet" blev en succes, da solen strålede om kap med de mange glade besøgende på Padborg Park. Dermed kunne der endnu engang overføres et pænt pengebeløb til julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund.

Lasse Balsgaard vurderer, at der i lighed med tidligere år er kørt over 300.000 kroner ind ved Ræs med Hjertet. Dertil kommer yderligere 312.000 kroner oveni, som initiativtageren til velgørenhedsarrangementet, Lars Rolner, Hamborg/Sønderhav, har rejst gennem sin deltagelse i motorløbet Paris-Peking.

- Det er en fantastisk kombination, at vores børn får en oplevelse for livet, samtidig med, at der køres penge ind til vores drift og dermed til gavn for børnene, lød det.

PADBORG: Lasse Balsgaard, forstander for Julemærkehjemmet Fjordmark, var yderst tilfreds, da årets udgave af Ræs med Hjertet, lakkede mod enden søndag eftermiddag.

Fjordmark har god brug for de penge, der samles ind. Julemærkehjemmet får nemlig ingen offentlig støtte.Fjordmark har plads til 30 børn ad gangen. De får hjælp til at komme ud af en hverdag med ensomhed, mobning og for manges vedkommende også overvægt.

Dyre biler

Sportsbilentusiaster fra det meste af landet havde søndag stillet biler til rådighed, og fra morgenstunden fik Fjordmark-børnene op til flere køreture i milliondyre biler som Ferrari, Lamborghini og Porsche.

- Øj, det giver kriller i maven. Han kørte syyygt hurtigt, lød det fra et af børnene efter en svingom på Padborg Park.

Der var også gratis ture til en række handicappede, der fandt vejen forbi Padborg Park. Her stillede Johannes Christensen fra Randers sin selvbyggede V8-racer til rådighed. Johannes Christensen er selv kørestolsbruger og han ønsker at give handicappede som ham selv en køreoplevelse for livet. Og det fik de.

Alle andre måtte betale for turene i de i alt 34 sportsvogne. Pengene fra kørslen gik ubeskåret til Fjordmark, der også kunne glæde sig over, at penge fra tombola og madsalg landede i kassen.

- Der har aldrig været så mange mennesker på pladsen, siger en glad Lasse Balsgaard, der sender en stor tak til de mange sponsorer og den lokale arrangørgruppe, samt ikke mindst til de små 100 hjælpere, der var med til at afvikle dagen.

- Der er ydet en kæmpe indsats for at få dette arrangement stablet på benene. Det er jeg meget taknemmelig for, understreger han.