Julehjerteløbet: Alle ville støtte et godt formål

Med 225 deltagere blev årets Julehjerteløb i Aabenraa en succes.

Aabenraa: - Jeg deltager for at støtte et godt formål, og så er det et dejligt socialt arrangement. Annelise Madsen fra Tinglev var blandt de 225 deltagere i søndagens Julehjerteløb i Aabenraa, som blev skudt i gang i Sønderjyllandshallen klokken 10.00. Løbet har fundet sted siden 2010, og det adskiller sig fra andre løb, ved at halvdelen af deltagergebyret går til foreningen Et Hjerte for Alle, der har som formål at afskaffe den fattige jul i Aabenraa Kommune. Den 59-årige Annelise Madsen har deltaget i Julehjerteløbet i flere år, og som medlem af løbeklubben AAIG i Aabenraa er hun vant til at motionere. - Løb er en nem måde at komme i form på, og jeg løber tre til fire gange om ugen og når op på mindst 30 kilometer, siger Annelise Madsen, der nyder at være med i Julehjerteløbet, fordi det er et løb, hvor det ikke gælder om at være hurtigst, men hvor det sociale samvær er i højsædet.

Jeg har deltaget flere år i træk, og det er vigtigt at støtte op om en god sag. Werner Gregersen, løber

Julehjerteløbet Årets Julehjerteløb i Aabenraa bød på to løberuter på fem og otte kilometer samt en gårute på fem kilometer.Af deltagergebyret gik 50 kroner ubeskåret til foreningen Et Hjerte for Alle.



Der var i år 225 deltagere, og det var både privatpersoner og firmaer.

Therese Adam Møller deltog i Julehjerteløbet, fordi hun gerne vil støtte Et Hjerte for Alle. Foto: Claus Thorsted

Går den rigtige vej For arrangørerne af Julehjerteløbet er det også vigtigt, at der er fokus på det sociale. - Formålet med løbet er hygge og socialt samvær, og så drejer det sig også om at genere nogle penge til Et Hjerte for Alle, siger Holger Jacobsen, der er medarrangør af Julehjerteløbet, og som glæder sig over deltagertallet. - Sidste år var der 207 deltagere, så det går den rigtige vej, siger Holger Jacobsen. Og det er ikke tomme ord, når arrangørerne fortæller, at det er et socialt arrangement. Et nisseband sørgede for musik i Sønderjyllandshallens foyer, som deltagerne kunne varme op til, og der blev også sunget "På loftet sidder nissen med sin julegrød", inden løbet blev skudt i gang. For den 65-årige Werner Gregersen fra Vojens, der også er medlem af AAIG, spiller samværet med de andre løbere også en væsentlig rolle, men også støtten til Et Hjerte for Alle er vigtig for ham. - Jeg har deltaget flere år i træk, og det er vigtigt at støtte op om en god sag, siger Werner Gregersen, der først begyndte at løbe som 50-årig. - Jeg har det meget bedre med mig selv, når jeg er i fysisk god form, så jeg er rigtig glad for, at jeg begyndte at løbe, siger Werner Gregersen.

Annelise Madsen løber mindst 30 kilometer hver uge og deltog selvfølgelig i Julehjerteløbet. Foto: Claus Thorsted

Godt at røre sig For Lea Meilandt fra Aabenraa var det første gang, at hun deltog i Julehjerteløbet, men det er nok ikke sidste gang. - For mig betyder det meget, at pengene går til et godt formål, og så er det også helt fint at komme ud at røre sig lidt, siger Lea Meilandt, der havde valgt gåturen på fem kilometer, som hun skulle ud på sammen med en rigtig god kammerat. Den 19-årige Therese Adam Møller fra Aabenraa havde valgt løberuten på fem kilometer, og for hende var det også af afgørende betydning, at halvdelen af hendes deltagergebyr går til Et Hjerte for Alle. - Jeg deltog også for to år siden, og jeg vil meget gerne støtte Et Hjerte for Alle, siger Therese Adam Møller. Efter løbe- eller gåturen var der gløgg og æbleskiver til alle deltagerne, så der var brug for mange frivillige hænder til at gennemføre arrangementet. - Der er heldigvis stor frivillig opbakning til løbet, og det er også nødvendigt, siger Holger Jacobsen.

Julehjerteløbet i Aabenraa er også et socialt arrangement. Foto: Claus Thorsted

Flere valgte at tilmelde sig Julehjerteløbet på selve dagen. Foto: Claus Thorsted

Humøret var højt, selv om det var bidende koldt. Foto: Claus Thorsted

Julehjerteløbet i Aabenraa startede i Sønderjyllandshallen. Foto: Claus Thorsted