- Det koster penge at vedligeholde den, og selvom vi får gode sponsorater til småting, så er der også større ting, som vi så skal ud og samle penge ind til. Vi var imponerede over, hvor hurtigt det gik med at sælge aktier til byggeriet af husene og håber, at folk også har lyst til at købe aktier til drift og udvikling af byen, siger Hanne B. Petersen, som er frivillige i Julehjertebyen og ansvarlig for julehjerteaktierne.

Samtidig skal der også være penge til udvikling og til drift af byen i december, og det vurderer tovholder Malene Bruhn koster 100.000 kroner om året. De penge er det nu planen at finde via salg af julehjerteaktier.

To måder at støtte på i fremtiden

Julehjertebyen genererer hvert år 300.000 kroner til Et Hjerte For Alles indsamling. Indtil videre er driften af byen blevet finansieret af sponsorater og af de penge, som Et Hjerte For Alles genbrugsbutik på Rådhusgade tjener. Den er ved at flytte fra Rådhusgade til Storetorv, da ejeren af bygningen Stenbjerg ejendomme vil i gang med at renovere bygningen.

De 100.000 kroner, som det koster at drive Julehjertebyen, går blandt andet til at reparere husene, udvikle events, købe stof til nye kjoler, Koda-afgifter, 20.000 kroner til forsikringer og meget mere. Håbet er, at salg af aktier kan gøre byen 100 procent selvfinansierende og selvkørende samt give de frivillige en bund, så de har nogle penge at gøre godt med, når de skal udvikle nye events som f.eks. at invitere alle til julemiddag.

- Fremover er der så to måder at støtte på: Indsamlingen og familierne ved at putte penge i julesparehjerterne eller selve Julehjertebyen ved at købe aktier, siger Hanne B. Petersen.

Man kan høre mere om de nye julehjerteaktier til By Night på fredag den 31. august. Her står Hanne B. Petersen med en bod på gågaden ved den tidligere tøjbutik Marcus mellem klokken 14 og 21.