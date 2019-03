Judy har hjertet det rette sted: Delikatesser til hjemløse

Aabenraa: De hjemløse, som har overnattet på nødherberget på Den Blå Oase i Aabenraa, har haft lidt mere at glæde sig over i år end tidligere. Det skyldes indehaveren af Judys Delikatesse, der flere gange har sørget for, at ingen går sultne i seng.

- Når jeg har noget mad i overskud, kører jeg om på nødherberget med det. Det er meget bedre end at smide det ud, siger Judy Lørum, der siden januar jævnligt har været forbi Den Blå Oase med lækkerier som smørrebrød, biksemad, gulerodssuppe med saltet flæsk og alt muligt andet.

Det er ikke kun de hjemløse, der nyder godt af Judy Lørums delikatesser. Hun får også selv en masse glæde ud af det.

- At se deres ansigter og taknemmelighed er helt utroligt, og jeg har fået masser af knus, siger Judy Lørum.