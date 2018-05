Jubilarønske: Tre millioner kroner til renovering

Aabenraa: Borgmester Thomas Andresen (V) holder den 1. juni tale for egnsmuseet Jacob Michelsen Gård, der fejrer, at det er 60 år siden, at offentligheden fik adgang til de historiske rammer. Lige et tip, borgmester: Skal du gøre de frivillige rigtig glade, har du en check på tre millioner kroner med til en indvendig renovering.

Sagen er nemlig, at man efter en gennemgang af bygningerne har fået klarlagt, at der især er brug for, at stuehuset bliver renoveret. Udvendigt er der ikke meget at bemærke.

- Man har ikke rigtig noget valg. Det handler om elektriske installationer, og det ikke sikkert med de gamle installationer. Et andet problem er, at varmerør og radiatorer ikke har det ret godt, så rør- og varmesystemet skal også på et tidspunkt skiftes. Væggene kan dårligt bære de store radiatorer længere. Vi ønsker bare, at det bliver en gradvis renovering, så hele huset ikke skal tømmes, siger Karin Becker, der er formand for foreningen Aktivitetsgruppen Jacob Michelsens Gård, som organiserer de frivillige.