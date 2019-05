I år er det 20. gang, at Aabenraa Bjergmarathon finder sted. Deltagerne i løbet skal derfor have en speciel gave: En helt ny specialdesignet medalje, som vejer 195 gram. Arrangørerne håber, at den specielle medalje også kan trække flere løbere t

Aabenraa: Et jubilæum skal fejres til den store guldmedalje, og i år får deltagerne i den 20. udgave af Aabenraa Bjergmarathon en helt speciel medalje hængt om halsen, når de passerer målstregen.

Arrangørerne har fået specialdesignet en stor medalje, som vejer ikke mindre end 195 gram. Med den nye medalje håber Bjergmarathon også at kunne tiltrække flere løbere til jubilæumsudgaven, som også byder på nye ruter.

- Det er en meget dyr medalje, men vi gør det, fordi der er jubilæum, men også for at sælge startnumre. Der er mange løb på markedet i dag, og en speciel medalje kan tiltrække løbere, forklarer Per Hussmann, som er formand for Aabenraa Bjergmarathon.

Det er ham, som sammen med Elke Dahl fra Dahls Gravering har designet den store medalje, hvor "maratonmanden" har fået en fremtrædende plads. "Maratonmanden"er den mand, som er Bjergmarathons officielle logo og pryder medaljer, bannere, t-shirts med mere.

Det var løberen Dagmar Povlsen fra Aabenraa, som i 2003 fik inspiration til "Maratonmanden" efter at have gennemført Hamborg Marathon. Hun brugte manden i et maleri med titlen "Maratonmanden", og det maleri så to af initiativtagerne til Bjergmarathon, Holger og Anne Grete Jacobsen, på en udstilling i Aabenraa i 2003. De forelskede sig så meget i maleriet, at de købte det. De syntes, det passede perfekt til fortællingen om Aabenraa Bjergmarathon og fik lov af Dagmar Povlsen til at bruge det i Bjergmarathon-regi.

I 2005 kom "Maratonmanden" for første gang på løbsdiplomet og sidenhen er den spøjse løber blevet Aabenraa Bjergmarathons officielle logo.