Jubel i grænselandet: Fond donerer millioner til Genforeningspark

100-året for Genforeningen i 2020 er lige om hjørnet, og det har Aabenraa Kommune ønsket at bidrage til ved at omdanne arealet foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek til en Genforeningspark. Projektet ambitioner kan med donationen fra A.P. Møller Fonden nu blive ført ud i livet.

Det er en særdeles tilfreds borgmester i Aabenraa Kommune, der kan konstatere, at A.P. Møller Fonden har besluttet at donere 5,6 millioner kroner til en Genforeningspark i Aabenraa.

I 2020 fejres markeringen af 100-året for Genforeningen, der både lokalt og nationalt er en vigtig historisk og kulturel begivenhed. Aabenraa Kommune ønsker at bidrage til markeringen af 100-året ved at omdanne arealet foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek til en Genforeningspark. Visionen for Genforeningsparken er, at parken skal være en attraktion og et grønt åndehul i Aabenraa.

Appelsin i turbanen

Foruden en Genforeningspark får Aabenraa Bibliotek og Folkehjem en fælles indgang, der bringer de to institutioner tættere sammen. Samtidig bliver det oprindelige bakkedrag på den nordlige del af grunden genskabt, ligesom der vil blive etableret erstatningsparkeringspladser.

- Det er rigtig lækkert, at vi kan aflevere noget til fremtiden, som rigtig mange mennesker kan få glæde af, siger Thomas Andresen.

Visionen for Genforeningsparken er, at parken skal være en attraktion og et grønt åndehul i Aabenraa, som danner rammen om større arrangementer og begivenheder både i forbindelse med Genforeningen 2020 og efterfølgende.

- Jeg er utroligt glad for, at A.P. Møller Fonden støtter Genforeningsprojektet, der vil blive et samlingspunkt og et grønt åndehul i Aabenraa, og som har stor historisk betydning for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark, siger Thomas Andresen.

Samme toner lyder fra Aabenraa Kommunes viceborgmester.

- Det er fantastisk flot, at A.P. Møller Fonden giver så mange millioner til en Genforeningspark, der vil stå i mange hundrede år ud i fremtiden. Det er en appelsin i turbanen, siger Ejler Schütt.