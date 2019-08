Jordforurening forsinker Jebsen-projekter på Søndertorv

Region Syddanmark er ved at lave forundersøgelser for jordforurening ved siden af pizzeriaet Star Pizza på Søndergade 14. Foto: Claus Thorsted

Et område ved Søndertorv i Aabenraa er lige nu ved at blive undersøgt for jordforurening, fordi der tidligere har ligget et renseri på stedet. Det har sat en midlertidig stopper for Stenbjerg Ejendommes renoveringsprojekter på to adresser.

Aabenraa: Tingene står lidt stille på Søndertorv. Tilbage i 2016 opkøbte Stenbjerg Ejendomme, som er milliardær Hans Michael Jebsens ejendomselskab, matriklerne Søndergade 12 og Søndergade 14 med henblik på at renovere dem. Dermed ejer selskabet fire ud af fem ejendomme på strækningen. Men siden er der ikke sket så meget med de to adresser, og det har fået læserne til at spørge til status igennem Aaben by. - Hvornår starter nedbrydningen af "øjebæen" beliggende på hjørnet af Slotsgade og Søndergade, spørger læser Jørgen Wehner med henvisning til Søndergade 12, hvor genbrugsbutikken Loppen lige nu ligger. En anden læser, Ole Thomsen, har undret sig over et stenfundament på en presenning ved siden af pizzeriaet Star Pizza i Søndergade 14. Tilfældet vil, at de to ting faktisk hænger sammen. Det fortæller Henrik Borch, direktør i Stenbjerg Ejendomme. - Status lige nu er, at der er en verserende sag hos Region Syddanmark, fordi der er jordforurening i feltet mellem nummer 12 og nummer 14. Det er derfor, der lige nu ligger en presenning, fordi jorden ikke må ligge blottet, og stenene holder den simpelthen bare på plads. Der er taget nogle prøver, og vi må ikke gøre mere ved det på nuværende tidspunkt, fordi der skal tages flere i efteråret. Det påvirker projekterne i begge ejendomme, siger han.

Genskaber mur I forbindelse med tidligere omtaler af projekterne har Stenbjerg løftet lidt af sløret for planerne med bygningerne. Blandt andet forventes nummer 14, det nuværende Star Pizza, at blive et hus med beboelser og forretningslokale ud mod Søndertorv. Imellem nummer 12 og nummer 14 er planen at genskabe en mur, der engang har stået der, med en passage ind til området bagved.

Foto: Claus Thorsted Renoveringsprojektet på Søndergade 12 er også påvirket af de nuværende undersøgelser. Foto: Claus Thorsted

Forhaler processen Stenbjerg Ejendomme kan derfor ikke komme videre med projekterne, før omfanget af jordforurening er endelig afdækket. - Vi skal have fundet ud af, hvor slemt det er, så vi også ved, hvilke forholdsregler der skal tages før, under og efter projektet. Der er ingen tvivl om, at det har forhalet processen, også mere end vi havde regnet med, siger Henrik Borch. Det er derfor svært for ham at svare på, hvornår der kommer til at ske noget. - Men jeg går ud fra, at man omkring jul begynder at have en idé om, hvad der skal ske, siger Henrik Borch. Når den tid kommer, skal læser Jørgen Wehner dog ikke regne med, at der bliver tale om nedrivning. - Der er ingen tvivl om, at vi helst vil renovere, for det er det, vi gør mest i. Vi vil gå ret langt for at bevare dem, men det kommer selvfølgelig an på, hvor omfattende den her jordforurening viser sig at være, siger Henrik Borch.

Foto: Claus Thorsted De store sten skal holde presenningen på plads. Foto: Claus Thorsted

Vidste det godt Han understreger i øvrigt, at Stenbjerg Ejendomme var udmærket klar over, at der var registreret jordforurening, da selskabet købte grundene. - Vi kendte bare ikke omfanget af det, og det er det, regionen er ved at finde ud af nu. Det er naturligvis noget, der skal tages alvorligt, men jeg tror egentlig ikke, det er værre, end vi havde regnet med. Tidsplanen er bare blevet anderledes, og ellers er det en proces, der går sin gang, siger Henrik Borch. Anette Faarbæk, civilingeniør i Region Syddanmarks afdeling for vand og jord, bekræfter, at regionen lige nu er ved at lave forundersøgelser på stedet. Det skyldes, at der tidligere har ligget et renseri på matriklen. - Det er almindelig procedure i den slags sager, og vi er i en fin dialog med grundejeren, siger hun. Det er ikke muligt for regionen at sætte dato på, hvornår undersøgelserne er afsluttet.