Aabenraa: Lyreskovskolens skoleleder, Jon Venzel Sønderby, bliver for resten af 2018 skoleleder på Fjordskolen.

- Det har været vigtigt for os at få en skoleleder med ledererfaring. For det er ingen hemmelighed, at Fjordskolen er i en forandringsproces, hvor der er nogle udfordringer, der skal tages hånd om. En af de meget vigtige opgaver bliver at være leder for et ledelsesteam på fem, hvor de tre er helt nye. Jeg er meget glad for, at Jon Sønderby har valgt at træde til i denne periode. Jeg vil samtidig gerne benytte lejligheden til at sige tak til den afgående skoleleder, som gennem de sidste 12 år har gjort en stor indsats for Fjordskolen, siger Lars Borst Hansen, skolechef Aabenraa Kommune, i en pressemeddelelse.