Jollehavn skal i høring for anden gang

Resultatet blev, at lokalplanen, som tillader, at der etableres en jollehavn ved Loddenhøj, nu sendes i offentlig høring i otte uger.

En gruppe borgere fra Loddenhøjområdet vil nu anlægge sag mod kommunen. De mener, at de har en hævdvunden ret på badebroen ved Loddenhøj Strand. Broen skal fjernes, hvis jollehavnen bliver til noget.Aabenraa Kommune har rådført sig med flere jurister, som ikke mener, at borgerne har vundet hævd på badebroen. Men spørgsmålet skal formentlig afgøres ved en domstol.

Argumenterne

Michael Christensen (SF) sammenfattede argumenterne mod en jollehavn på denne måde:

- Vi vil bevare kysten og stranden som den er til gavn for alle og ikke have en jollehavn, som kun er til gavn for de få. Og der er desuden ingen større opbakning i lokalområdet, sagde han.

Jens Bundgaard fra Enhedslisten stillede spørgsmålstegn ved, om havnen i virkeligheden er tiltænkt lystbåde og ikke joller.

Borgmester Thomas Andresen forsikrede dog, at kommunen har aftalt et regelsæt med Loddenhøj Jollelaug, der sikrer, at det ikke er lystbåde, der kommer til at ligge i havnen.

- Vi skal ikke have en ny lystbådehavn. Den har vi nok af allerede, pointerede han og medgav at det i sidste ende er op til den enkelte at vurdere om en jollehavn pynter i området.

- Det er jo svært at diskutere, om noget er pænt eller ej, fastslog han.