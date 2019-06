Jollehavn skal etableres inden 2022

LODDENHØJ: Det har taget rigtig lang tid for Aabenraa Kommune at få det planmæssige grundlag for en jollehavn ved Loddenhøj på plads.

I byrådet har Venstre, Dansk Folkeparti og Slesvigsk Parti stemt for at sende lokalplanen for en jollehavn ved Loddenhøj i høring, mens Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Konservative var imod.

Delt lokalsamfund

I byrådet er der delte meninger om en jollehavn ved Loddenhøj. En af begrundelserne for at stemme imod kom fra Michael Christensen fra SF. Han mente, det er forkert at være med til at splitte et lokalsamfund på den måde, som jollehavnen åbenbart gør.

Den folkelige modstand er også en af de ting, der argumenteres med i den 17 sider lange indsigelse, som Foreningen Bevar Loddenhøj Naturstrand har sendt til kommunen.

Da kommunen i fjor indkaldte ideer til, hvor en jollehavn kan ligge, kom der 44 svar fra sommerhusejerne fra Lønholt, hvor der i alt er 72 huse. Ti af svarene var positive overfor en jollehavn ved Loddenhøj.

I indsigelsen argumenterer formanden for foreningen, Birthe Schultz, derfor med, at kun ti af de 72, der har sommerhus direkte ved Loddenhøj Strand, synes det er en god idé med en jollehavn.