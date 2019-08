Joan lukker sin butik på gågaden: - Der sker ikke nok i den nordlige ende

Aabenraa: Efter toethalvt år med butik på gågaden lukker Joan Hejsel fra Hoptrup nu sin genbrugsbutik til børn Used2Kids i den nordlige ende af gågaden.

Det sker af flere årsager, men i bund og grund sker der ikke nok i den ende af gågaden til at holde butikken kørende.

- Jeg vil gerne gå ned i tid, da jeg har et barn med udfordringer, som jeg vil bruge mere tid på, men hvis butikken gik bragende godt, ville jeg selvfølgelig ikke lukke den. Set i bagklogskabens lys var der nogle ting, som jeg kunne have gjort anderledes. Jeg har sat mig lidt for dyrt i husleje, og jeg skulle måske have arbejdet lidt mere selv i butikken, da der også var høje lønomkostninger. Jeg har mange stamkunder, men der skal altså sælges meget, når det er brugt tøj, udstyr og legetøj, forklarer Joan Hejsel.

Hun kalder det vemodigt, for hun var glad for butikken og lokalet, men det nytter ikke noget, når ikke er omsætning nok.

- Det er også et helt andet marked i dag, end da jeg begyndte på det her for seks år siden. Da var jeg jo pionér på området, men i dag er det nemt at sælge brugt på nettet og på Facebook. Heldigvis er der stadigvæk nogen, som gerne vil ind i en fysisk butik og se og røre ved tøjet og specielt kigge på standen, når det nu er brugt, fortæller hun.