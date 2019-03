Jetski på tværs: Flere benspænd i udsigt for jollehavn

Der ser stadig ud til at være politisk flertal for en jollehavn ved Loddenhøj trods lokal modstand. En bekendtgørelse om hurtigtsejlende fartøjer og et par andre klager kan dog stadig gøre livet surt for tilhængerne af den nye havn.

Loddenhøj: Alt tyder på, at der er flertal i Aabenraa Byråd for et lokalplanforslag, der gør det muligt at lave en jollehavn ved Loddenhøj. I givet fald bliver forslaget snart sendt i offentlig høring i otte uger. Men trods den politiske velvilje er der fortsat flere ting, der kan komme i vejen for havneplanerne. En af dem er en ny bekendtgørelse, som Miljø og Fødevareministeriet i øjeblikket arbejder med. Den giver kommunerne mulighed for at forbyde sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer - blandt andet speedbåde og vandscootere ved badestrande. Bekendtgørelsen er blevet til på baggrund af en tragisk ulykke i Københavns Havn, hvor to amerikanske turister mistede livet, fordi de blev sejlet ned at nogle hurtige vandscootere. Hans Erik Meyer, der bor i Løjt og er fast campist ved Hejls, har deltaget i høringen i forbindelse med den nye bekendtgørelse. Han mener, at den kan spænde ben for jollehavnen ved Loddenhøj. - Hvis der findes sådan en bekendtgørelse, og kommunen ikke gør brug af den af hensyn til de hurtige joller, der benytter jollehavnen, så får først politiet og senere justitsministeriet straks en klage, lyder det fra Hans Erik Meyer. Han erkender dog samtidig, at bekendtgørelsen ikke siger noget om, at kommunerne skal indføre restriktioner for de hurtigtgående fartøjer. Vandscootere og jetski er i forvejen forbudt fra Halk Hoved til Lillebæltsbroen, fordi den del af Lillebælt er et Natura 2000 område.

Tilladelse udløber Foreningen Loddenhøj Jollelaug har af Kystdirektoratet fået tilladelse til at etablere jollehavnen ved Loddenhøj Strand.Men ifølge tilladelsen skal arbejdet med at etablere havnen være i gang til efteråret.



Sker det ikke, skal foreningen søge Kystdirektoratet om en forlængelse af tilladelsen, hvis projektet skal føres ud i livet.

Andre benspænd Jetski og speedbåde er ikke det eneste, der kan spænde ben for jollehavnen. En gruppe faste brugere af stranden ved Loddenhøj har nedlagt påstand om, at de har vundet hævd på en badebro ved stranden, som skal fjernes, hvis planerne om en jollehavn skal føres ud i livet. Forvaltningen på rådhuset har rådført sig med en jurist og mener ikke, at der er vundet hævd på badebroen. Desuden har modstanderne af jollehavnen klaget til Planklagenævnet over, at Kystdirektoratet har givet tilladelse til at etablere en jollehavn ved Loddenhøj. Ingen af de to sager er afgjort endnu.