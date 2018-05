Jesper er mester i Counter-Strike

Counter-Strike

Counter-Strike er et internet-baseret spil, hvor det gælder om at nedkæmpe modstanderens hold og klare forskellige opgaver. Holdene er typisk opdelt i "terrorister" og "counter-terrorister", der hver især har forskellige slags våben til rådighed - afhængig af, hvor mange point, man scorer undervejs.



Kampen udspilles på et kort - "map" - der fungerer som en virtuel bane, som regel et by- eller boligmiljø.



Der spilles bedst af 30 runder, hvor holdene skifter rolle efter de første 15. Det hold, der først opnår 16 runder, har vundet sit "map".



Bag den nye E-Sportliga står Danmarks officielle eSport-forbund, eSport Danmark, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Ungdomsringen.