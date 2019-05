Jesper Skibby slog et slag for sundheden

Det var lidt op ad bakke, da kommunen og Business Aabenraa lørdag satte fokus på borgernes sundhed med et arrangement i Genforeningshaven. Den tidligere professionelle cykelrytter Jesper Skibby talte varmt for fællesskab og cykelsport.

AABENRAA: Selv om solen kiggede forbi med jævne mellemrum, var der hundekoldt i Genforeningshaven i Aabenraa lørdag, og det satte sit præg på fremmødet, da den tidligere cykelrytter Jesper Skibby fortalte om sig selv og forsøgte at inspirere tilhørende til at leve et sundere liv.

Der var varm kaffe på kanden, og kommunen var på pletten for at fortælle om, hvordan folk med kroniske sygdomme kan få hjælp til at leve med sygdommen. Men borgerne stod ikke ligefrem i kø for at få gode råd.

Der var også kun godt et par håndfulde, der hørte Jesper Skibby fortælle om, hvordan han blev cykelrytter, fordi han var rigtig dårlig til alle andre ting.

Selv om karrieren nu er indstillet, holder Jesper Skibby stadig af at cykle, men ikke inde i Københavns centrum.

- Cyklisterne i København er bindegale, lød skudsmålet, så Jesper Skibby nøjes med at cykle til stationen og tager toget resten af vejen.

Til gengæld tager han gerne på cykeltur med teenagedatteren, selv om hun skal overtales.

Da Jesper Skibby stoppede karrieren varede det ikke længe, før det kunne ses:

- På et tidspunkt kunne man slet ikke se skjortekraven på grund af halsen, og så måtte jeg jo i gang igen, fortalte han.

Og siden har han cyklet for at holde kiloene nede.