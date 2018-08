Jebsens store villa bliver fredet: - Det er et arkitektonisk mesterværk

Aabenraa: Villa "Haus Lensnack" i Aabenraa blev oprindeligt opført for skibsreder Michael Jebsen i 1909-1910 af den tyske arkitekt Anton Huber. Villaen, som er arkitektens hovedværk, er den dag i dag stadig i familiens eje. Og nu har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at frede den gamle villa, da den udgør en vigtig del af fortællingen om tysk arkitektur i Danmark.

- Med fredningen af Haus Lensnack sikrer vi et sjældent såkaldt Gesamtkunstwerk - et værk, hvor villaens ydre, indre og det omgivende haveanlæg er tænkt som en helhed. Haus Lensnack er en af de fineste fortællinger vi har fra den tyske periode. Nu sikrer fredningen, at villaen er yderligere beskyttet for eftertiden, udtaler enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, i en pressemeddelelse.